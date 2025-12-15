La Nueva Imperial cierra su exitosa gira con histórico «unplugged» el 21 de diciembre en Teatro ICTUS con formato íntimo

Reunidos en torno a un brasero, al mate y a la intimidad de la música, la banda esencial de folclor urbano chileno que cultiva con destreza el jazz huachaca (definido como tocar y crear jazz desde la esencia del folclor chileno), fox-trot y boleros, “La Nueva Imperial” culmina un año de éxito internacional presentando canciones no habituales que representan su discografía más íntima.

La sesión será la última del 2025, este domingo 21 de diciembre a las 19:00 en la histórica Sala La Comedia de Teatro ICTUS.

«Para finalizar la celebración de los 70 años de trayectoria ininterrumpida de Teatro ICTUS, recibimos en nuestra sala a la banda oriunda de Quinta Normal, que este año cumple 12 años de vida. Respetuosa de la tradición pero también exploradora de su propia autoría, La Nueva Imperial se caracteriza por una multiplicidad de instrumentos en escena; guitarras, violín, cajón peruano, bongó, contrabajo y una melodía dulce de voces que complementan las tonadas latinoamericanas», señalaron desde la emblemática sala nacional.

El cuarteto de La Nueva Imperial está compuesto por Sebastián Vásquez, Marco Vásquez, Diego Galdames y Camilo Morales. Vienen regresando a Santiago tras una gira por México que incluyó presentaciones en Ciudad de México, Puebla, Xoxocotla, Teotihuacán y Texcoco, llevando su propuesta musical que se inspira directamente en la obra de Roberto Parra y compositores como Víctor Jara y Violeta Parra.

Sebastián Vazquez, líder de la banda, dijo que «para nosotros es una emoción muy grande poder ser parte de los 70 años de Teatro Ictus y poder tocar música en ese bello lugar con tanta historia cultural de Chile».

Así, el show en ICTUS, enmarcado en el ciclo «Íntimos ICTUS», promete una experiencia única y cercana, con los músicos presentándose en formato completamente unplugged, reunidos en torno a un “brasero”, interpretando lo mejor de su último disco «Deshojado el Lirio» y canciones de su discografía más íntima.

La noche contará con la participación especial del músico Cuti Aste en el acordeón y el actor chileno Juan Carlos Maldonado.

La banda cuenta con cuatro trabajos de estudio y ha recibido importantes espaldarazos en su carrera. Entre sus hitos, fueron la banda soporte de la reconocida obra “La Pérgola de las Flores”, bajo la dirección del reconocido actor, Héctor Noguera. Además, han colaborado con figuras como Aldo “El Macha” Asenjo y Pancho Sazo (Congreso) y han sido galardonados con premios como el “Premio Revelación 2019” y el “Mejor disco tradición popular”, convirtiendo su trabajo en patrimonio cultural para el país.

Coordenadas

Domingo 21 de diciembre – 19:00 horas

Teatro ICTUS, Merced 349 (Santiago)

Valor Entradas:

-10.000 general

-6.000 estudiantes y tercera edad

A la venta en Ticketplus

El Ciudadano