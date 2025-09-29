La obra teatral “La patriota” regresa a Temuco, con entrada gratuita

Una invitación del ciclo Temuco Vibra, la cartelera cultural que celebra la música, el teatro y la identidad local, en el Centro Cultural Galo Sepúlveda

Autor: El Ciudadano
La exitosa obra teatral «La Patriota«, creación de la compañía temuquense La Heroica, ofrecerá una función única y gratuita para toda la comunidad, el próximo viernes 10 de octubre a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Galo Sepúlveda de Temuco.

La producción, que ha recorrido escenarios en ciudades como Santiago, Rancagua y Valparaíso, propone una revisión histórica esencial sobre la figura de Javiera Carrera. La compañía desarrolló un exhaustivo proceso de investigación para rescatar a la prócer desde una perspectiva de género, destacándola como la principal impulsora de las ideas independentistas de sus hermanos.

Memoria, historia y el exilio de los Carrera

El montaje se basa en los históricos “Papeles de Doña Javiera”, compilación de Enrique Matta Vial, que incluye las cartas escritas entre Javiera Carrera y su familia durante su exilio entre 1814 y 1817, tras el Desastre de Rancagua.

Gisela Buscaglione, directora de la obra, convoca: “Invitamos a la comunidad regional a disfrutar de una obra que indaga en nuestro pasado, a través de una revisión histórica no tradicional sobre el papel decisivo que tuvo Javiera Carrera en la Independencia de Chile en una fusión de lenguaje teatral y musical para mayores de 13 años. Una oportunidad imperdible para reflexionar sobre la memoria, la identidad y la transformación social a través del arte”, señaló a El diario de La Araucanía.

Esta función gratuita en la Región de La Araucanía es una oportunidad para el público regional de conectar con una parte fundamental de la historia nacional desde una mirada artística y crítica, surgida desde la propia visión de destacados artistas coterráneos.

Coordenadas

«La Patriota«, de la compañía teatral La Heroica.
Viernes 10 de octubre, 19:30 horas.
Centro Cultural Galo Sepúlveda, Balmaceda 736, Temuco.
Función única y gratuita, reserva de entradas ingresando en Destinotemuco.cl.
Recomendada para mayores de 13 años.

