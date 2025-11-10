La Orquesta del Viento presenta su nuevo disco «Brujos»

La Orquesta del Viento, banda liderada por el músico Raimundo Santander, presenta su nuevo álbum, “Brujos” (Mescalina, 2025), un trabajo que marca una etapa de profunda exploración sonora. En esta entrega, la banda expande su lenguaje de jazz e improvisación, incorporando de manera central la voz, el guitarrón chileno y la guitarra traspuesta, creando un sonido más íntimo, espiritual y conectado con la raíz local.

El disco es una mezcla de «composiciones recientes, creaciones colectivas y otras muy antiguas», explica Santander, quien enfatiza la búsqueda de la agrupación: “Una de las búsquedas en este disco es salir de lo latinoamericano genérico y entrar directamente en lo chileno”.

Instrumentos de raíz

“Brujos” consolida un original jazz fusión chileno al sumar instrumentos criollos a la instrumentación habitual. El guitarrón chileno debuta en el tema “Atacama”, mientras que la guitarra traspuesta se hace presente en varios tracks, incluyendo el single que da nombre a este trabajo.

También se incorpora la voz como nuevo instrumento dentro del conjunto, configurando un jazz fusión chileno con canto. “Por primera vez incluimos canciones propiamente tal, algo que en el show en vivo se sentirá muy potente, porque las letras generan una conexión directa con el público”, cuenta Raimundo

La Orquesta del Viento celebrará el lanzamiento de “Brujos” con un concierto el próximo viernes 28 de noviembre en la Sala SCD Plaza Egaña (Mall Plaza Egaña, Santiago).

El show reunirá a la agrupación en plenitud: Raimundo Santander (guitarra, guitarrón), Dani Medel (voz y teclado), Felipe Moreno “Anticueca” (guitarra acústica), Gonzalo Gómez (contrabajo) y Johnny Lobos (batería y percusiones).

La experiencia será complementada con una propuesta visual a cargo de la reconocida artista Sol Díaz, transformando el espectáculo en una ceremonia sonora y estética de carácter ritual y fuerza ancestral.



Fuente: G5noticias.cl.

Gracias.