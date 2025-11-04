“La Perversión de Natacha”: comedia negra desnuda el abuso de poder y la hipocresía de la élite cultural

La escena teatral de Santiago se prepara para el estreno de “La Perversión de Natacha”, una comedia negra en tres actos, que propone una mirada crítica, mordaz y profundamente contemporánea sobre las estructuras de poder y los abusos en el mundo del arte.



El montaje, dirigido por Marco Espinoza y con dramaturgia de Iván Fernández Vidal, se estrenará el 6 de noviembre en la Sala Agustín Siré de la Universidad de Chile, con funciones programadas también en diversas comunas de la Región Metropolitana durante diciembre.

Prestigio, denuncias y estrategias de supervivencia

“La Perversión de Natacha” narra la historia de Natacha, una destacada profesora de Historia del Arte y curadora que dirige una de las galerías más prestigiosas de Santiago. Su vida, dedicada al estudio de la belleza, se ve abruptamente sacudida por acusaciones anónimas de abuso de poder, acoso y abuso sexual.

Cuando las denuncias circulan en redes sociales, su hermana Georgina interviene para salvar el honor familiar y el legado artístico. Entre tensiones, secretos y estrategias de control, la obra desnuda la hipocresía moral de la élite cultural chilena, atrapada entre el deseo de conservar su estatus y la necesidad de reinventarse para sobrevivir en el entorno mediático.

Marco Espinoza, director del montaje, resume la denuncia central: “La élite cultural atrapada en su propio simulacro puede entenderse como la denuncia central de la obra: un retrato de intelectuales y artistas que, habiendo construido su poder sobre los valores del arte y la crítica social, terminan devorados por la lógica del espectáculo y el mercado”.

La protagonista decide reinventarse y cambiarse de nombre, una transformación que es una estrategia de supervivencia, no un cambio ético. La obra plantea que el cambio de imagen sigue funcionando como un mecanismo de reinvención social, dejando a la élite atrapada en el mismo espectáculo que ayudó a construir.

Coordenadas

Obra “La Perversión de Natacha”.

Funciones 6, 7, 13, 14 y 15 de noviembre de 2025, a las 19:30 horas.

Sala Agustín Siré de la Universidad de Chile, Morandé 750, Santiago.

Entradas disponibles en Ticketplus.cl.



La obra también se presentará en:

• Corporación Cultural de Lampa, el 21 de noviembre del 2025.

• Casa de la Cultura Víctor Jara, el 12 de diciembre 2025.

• Centro Cultural San Ramón, el 21 de diciembre, a las 18:30 hrs.

Más información en @la_perversiondenatacha.

“La Perversión de Natacha” fue financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025.