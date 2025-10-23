La Sala de Artes Escénicas de Rodelillo cierra octubre con intensa cartelera de espectáculos

Desde el 2022, la Sala de Artes Escénicas de Rodelillo, en la comuna de Viña del Mar, programa una ininterrumpida y nutrida cartelera con teatro, música, danza y otras disciplinas. Gestionada en alianza entre la Cooperativa Teatral de Valparaíso, el Centro Comunitario de Rodelillo y Teatro del Ocaso, invita a la comunidad toda, a la presentación de dos montajes con entrada liberada, gracias al financiamiento de los Fondos de Iniciativas Culturales (FICVAL 2025) de la Municipalidad de Valparaíso.

Luego de la exitosa función de “El caballero Oxidado” el pasado 22 de octubre, este viernes 24 llega el montaje “Inextinguible”, de la destacada directora porteña Katty López, con la Compañía Colaboraciones en Distancia. Este potente trabajo escénico se inspira en el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron calcinadas 81 personas. En escena, un hombre insiste en traer al presente el recuerdo de su hermano, fallecido en el siniestro episodio. Se recomienda para personas mayores de 14 años.

Para cerrar la programación de esta intensa parrilla, el viernes 31 de octubre la agrupación EnTrama Colectiva estrenará “Las Analfabetas”, obra del dramaturgo Pablo Paredes, dirigida por el actor George Casanova. Cuenta la historia de Ximena, una mujer analfabeta que contrata a una profesora de lenguaje recién egresada, para que le lea el diario todos los días. Obra apta para mayores de 13 años.

Coordenadas

• Obra “Inextinguible”, con la Compañía Colaboraciones en Distancia.

Viernes 24 de octubre, 19:30 horas.

• Montaje “Las Analfabetas”, de la agrupación EnTrama Colectiva.

Viernes 31 de octubre, 19:30 horas.

Sala de Artes Escénicas de Rodelillo, 2do piso del Centro Comunitario de Rodelillo, Avenida Rodelillo 2277, paradero 14, Valparaíso.

Entrada liberada previa inscripción al correo [email protected].