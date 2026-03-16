La Silla International Corp aterriza en Valparaíso con una cumbre de rock independiente

La escena musical chilena suma un nuevo actor estratégico. La Silla International Corp, una iniciativa que combina la producción de eventos, la representación artística y la gestión cultural, ha anunciado su lanzamiento oficial. Con una propuesta que mezcla la ambición de una corporación y la agilidad de la autogestión, la plataforma busca ser un soporte real para proyectos que escapan a los moldes tradicionales de la industria.

Un manifiesto desde la independencia

El proyecto se define como un espacio de pausa y estrategia, más que una agencia de servicios convencionales. Desde la organización señalan que su objetivo es acompañar el desarrollo de los artistas de forma personalizada:

“Nos interesa ser un lugar donde sentarse y pensar qué necesitamos y hacia dónde queremos ir. Queremos conectarnos con el sentido de por qué hacemos música y, desde ahí, decidir cómo actuar”.

Esta filosofía de trabajo busca articular redes de colaboración, mejorar la circulación de las obras y profesionalizar la generación de contenidos sin perder la esencia creativa de cada propuesta.

Coordenadas evento de lanzamiento

Para celebrar este hito, se ha programado una fecha que reúne tres de las propuestas más frescas del rock y el indie nacional. El cartel está compuesto por Matías Ávila (miembro de Candelabro), la potencia porteña de Juana Ácido y la energía rockera de Chico Bestia.

• Lanzamiento La Silla International Corp.

Sábado 21 de marzo de 2026, 21:00 horas.

Club Segundo Piso, Avenida Brasil 1395, Valparaíso.

Entradas disponibles a través del sistema PortalTickets.