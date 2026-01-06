Lafamiliateatro inició proyecto de trayectoria con exitosa gestión internacional y dice presente en Festival Teatro a Mil

Con un nuevo y significativo proceso de internacionalización, que se suma a sus 22 años de trabajo ininterrumpido, la compañía Lafamiliateatro confirma su lugar en la historia del teatro chileno y reafirma el reciente reconocimiento otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la adjudicación del Fondo de Trayectoria de las Artes Escénicas.

En palabras de Eduardo Luna, fundador y codirector de la agrupación teatral, «el inicio de este Plan de Gestión se inscribe en un momento clave para el campo cultural chileno. En un escenario marcado por la incertidumbre y los desafíos estructurales del sector, el Fondo de Trayectoria de las Artes Escénicas adquiere un valor estratégico al permitir la continuidad de procesos artísticos de largo aliento, fortalecer el vínculo con las comunidades y proyectar la creación más allá de la coyuntura».

«Para Lafamiliateatro, este reconocimiento no solo respalda una trayectoria consolidada, sino que reafirma la importancia de sostener políticas públicas que comprendan el arte y la cultura como un aporte fundamental a la vida democrática, la memoria colectiva y el desarrollo cultural del país», agregó Eduardo Luna.

A lo largo de su recorrido, la compañía ha desarrollado una poética profundamente vinculada a la memoria, los derechos humanos y la ética del cuidado, estableciendo un diálogo sostenido con públicos de Chile y el mundo.

En esa línea, la obra Painecur continúa ampliando su alcance territorial, reafirmando la vigencia de una dramaturgia que interpela críticamente el presente desde la escena y la memoria histórica.

Es así como en octubre pasado, esta emblemática agrupación nacional dio inicio a su proyecto de trayectoria con una exitosa gira internacional de Painecur por Ecuador, consolidando así su lugar como una de las dramaturgias más relevantes de la escena chilena contemporánea.

El recorrido contempló presentaciones en destacados escenarios y festivales del país: el Teatro Nacional Sucre de Quito; el Teatro Pumapungo de Cuenca, en el marco del Festival Escenarios del Mundo; el Festival Internacional de Teatro de Manta, en el Centro de Artes La Trinchera; y el Festival Internacional FIARTES-G de Guayaquil, en el Teatro Casa Zona Escena.

En total, las funciones congregaron a más de 1.700 espectadores, mientras que los tres talleres formativos realizados por la compañía convocaron a 40 participantes, fortaleciendo el intercambio artístico y pedagógico con creadores locales.

La gira por Ecuador fue posible gracias al apoyo, en Chile, de la Corporación Cultural de Puente Alto, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación Cultural de Recoleta y la Corporación Cultural de Vicuña; y en Ecuador, de la Embajada de Chile en Ecuador, la Productora Sendera, el Teatro Nacional Sucre, el Teatro Patio de Comedias, el Festival Escenarios del Mundo de Cuenca, el Festival Internacional de Teatro de Manta y el Festival Internacional FIARTES-G de Guayaquil.

Este proceso de circulación internacional es resultado del entramado de vínculos construidos a través del Festival Internacional Hecho en Chile, encuentro de artes escénicas dirigido y producido por la compañía y forma parte de las acciones de la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile —modelo cooperativo pionero en el sector escénico nacional—.

Esta articulación ha permitido reactivar la circulación internacional de obras tras la pandemia y establecer nuevas formas de colaboración entre instituciones culturales de Chile y Ecuador.

El objetivo de esta estrategia asociativa, es permitir que compañías independientes, como Lafamiliateatro, dialogue de igual a igual con teatros nacionales, festivales internacionales y agentes culturales diversos, configurando un recorrido que trasciende lo artístico, y se proyecta como un ejercicio concreto de diplomacia cultural y fortalecimiento del ecosistema escénico regional.

Esta gestión internacional ha promovido un intercambio escénico latinoamericano de largo plazo, fortaleciendo redes internacionales y proyectando la circulación de las artes escénicas tanto chilenas en la región, como de producciones latinoamericanas en nuestro país.

Para Lafamiliateatro y el Festival Internacional Hecho en Chile, temáticas como la migración, la memoria y los derechos humanos no responden a coyunturas, sino que forman parte de una preocupación sostenida. La línea curatorial del festival —que ya suma seis versiones— ha puesto énfasis en el diálogo con América Latina, entendiendo que las fracturas sociales, los desplazamientos forzados y las disputas por dignidad y justicia atraviesan a la región como un cuerpo común.

En continuidad con este trabajo, tras la reciente gira por Ecuador, Lafamiliateatro recibió en Chile la obra “Esperando al Coyot”, reforzando su compromiso con una escena latinoamericana interconectada, crítica y en movimiento.

La obra se presentó el 4 de diciembre en una función especial para un público estudiantil en el Parque Cultural de Valparaíso. El domingo 7 de diciembre fue el turno de La Cisterna, con una función gratuita y abierta a todo público en el Auditorio de la Casa de la Cultura Víctor Jara.

Finalmente, el montaje se presentó el día 10 de diciembre en el Teatro del Centro Cultural de Puente Alto, comuna que concentra el 3,1% de la población extranjera residente de la Región Metropolitana, también con una función gratuita y abierta a todo público.

La gira incluyó, además, un taller en la Escuela de Teatro del Instituto Profesional AIEP. Se trató de un laboratorio práctico para diseñar partituras físicas a partir de herramientas psicológicas del actor.

Guiados por Juan Andrade —dramaturgo, director y reconocido curador internacional—, los participantes exploraron cómo la motivación, el estado emocional, la tarea escénica y la relación con el otro organizan la acción en escena. El taller incluyó creación de pequeñas partituras y entrenamiento de la mirada para analizar y dirigir trabajos físico-motivacionales.

Teatro a mil

De cara al 2026, Lafamiliateatro iniciará el año con funciones en el Festival Internacional Teatro a Mil, uno de los encuentros de artes escénicas más relevantes a nivel mundial.

Con más de 300 funciones y una sólida trayectoria nacional e internacional, Painecur formará parte de PLATEA 2026, la plataforma del festival dedicada a impulsar la circulación internacional de las artes escénicas.

Esta instancia tiene como objetivo conectar a programadores con distribuidores, productores y artistas, fortaleciendo redes, alianzas y oportunidades de internacionalización desde América Latina hacia el mundo.

La compañía se prepara para este encuentro internacional con funciones que contarán con sobretítulos en inglés y portugués, gracias a las traducciones realizadas por Katherine Boyle (King’s College of London) y Sebastián Pinto.

Esta producción emblemática de la agrupación, se presentará los días 24 y 25 de enero, a las 19:00 hrs en Teatro Mori Recoleta, ubicado en Bellavista 77 (esquina Purísima). La venta de entradas se encuentra disponible en el sitio web del Festival Teatro a Mil.

Cabe destacar que «Painecur» ha recorrido 14 de las 16 regiones de Chile y ha desarrollado procesos de internacionalización en seis países de América Latina y Europa.

La obra ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas: Premio Juan Radrigán a la Mejor Dramaturgia; Mejor Elenco en los 10° Contadores Awards; Premio a Mejor Dramaturgia de los Premios Literarios del Ministerio de las Culturas (2018); Premio del Público en el Festival FENTIC de Calama (2019); y Premio a Mejor Obra Nacional del 18° Festival FINTDAZ de Iquique (2025).

La compañía Lafamiliateatro, fundada en 2004, ha construido en sus 21 años de historia un camino singular dentro de la escena chilena.

Desde sus inicios se ha dedicado a llevar a escena dramaturgias propias que exploran la memoria histórica reciente del país, abordando casos y acontecimientos que interpelan directamente a nuestra identidad y a nuestras fracturas sociales, y que permiten abrir reflexiones críticas sobre el presente en términos antropológicos, políticos y culturales.

Sus obras —como «Painecur», «Levitas», «Mauro» y «Niña Astronauta»— han marcado hitos de creación autoral y de circulación nacional e internacional, consolidando a la agrupación como una de las voces más coherentes y persistentes del teatro chileno contemporáneo.

Este recorrido ha sido reconocido en 2025 con la adjudicación del Fondo de Trayectoria de Compañías de Artes Escénicas, distinción que incorpora a Lafamiliateatro a un grupo selecto de agrupaciones que pasan a la historia de las artes escénicas nacionales por su aporte sostenido a la memoria, la creación y la vinculación con comunidades a lo largo del territorio.

Asimismo, este reconocimiento no solo asegura condiciones de continuidad para su labor, sino que valida públicamente el impacto cultural y político de una compañía que, desde la independencia y la autogestión, ha contribuido a enriquecer el repertorio chileno, ampliar el acceso a públicos históricamente excluidos y fortalecer la noción del teatro como un espacio colectivo de resistencia, diálogo y cuidado.

En tanto, el Festival Internacional Hecho en Chile es un encuentro de artes escénicas que articula creación contemporánea, comunidad y circulación internacional desde un enfoque cooperativo y situado. Reúne obras chilenas y latinoamericanas de diversas disciplinas en diálogo directo con los territorios donde se presentan.

Es impulsado por la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile, modelo que promueve colaboración, redes solidarias y toma de decisiones colectiva. Su estructura permite que artistas, comunidades y programadores convoquen prácticas de intercambio ético y sostenible.

La programación se despliega en diferentes comunas de la Región Metropolitana, trabajando con espacios culturales, organizaciones locales y comunidades vinculadas temáticamente a cada obra. Cada función incorpora mediaciones, encuentros y experiencias que profundizan la relación entre arte y territorio.

La selección artística se basa en la diversidad de lenguajes, la pertinencia territorial, la memoria social, la perspectiva de género, la inclusión de infancias y juventudes, y la búsqueda de obras que dialogan con urgencias contemporáneas desde una ética de cuidado, cooperación y profundidad artística.

Un elemento clave es la RUTA HECHO EN CHILE – Encuentro con Programadores Internacionales. Se trata de un mercado que propone una experiencia única de vinculación entre programadores internacionales, artistas y comunidades. No es un mercado tradicional: es un recorrido inmersivo donde cada obra se presenta en su propio contexto territorial, social y cultural.

Desde 2023, el Festival Hecho en Chile ha construido un modelo único de exhibición y circulación escénica: un festival territorial que vincula obras, comunidades y programadores a través de rutas culturales, mediaciones y experiencias situadas.

Las primeras ediciones consolidaron un “mercado-experiencia” en comunas populares, ampliando luego su trabajo hacia territorios marcados por memoria, migración y problemáticas socioambientales, e incorporando el Mercado Hecho en Chile para compañías emergentes.

Desde 2024, el festival abrió una dimensión internacional con Brasil, integrando ejes indígenas, afro-latinoamericanos y de género. En 2025, el Foco Chile en Brasil junto a la Universidad de São Paulo proyectó al festival como un agente de cooperación cultural latinoamericana.

Con más de 6.000 asistentes y decenas de programadores de América Latina y Europa, el festival se ha consolidado como un espacio donde arte, territorio y comunidad se encuentran para impulsar la circulación escénica chilena en diálogo con el mundo.

El Ciudadano