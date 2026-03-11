Leo Medel: el cineasta chileno que trabajará con Robert Pattinson

Sabías que el director chileno Leonardo Medel prepara un nuevo largometraje con la estrella Robert Pattinson. El director Leonardo Medel, autor de la notable cinta La Verónica con Mariana Di Girólamo, se encuentra en la pre producción de un nuevo proyecto junto al productor británico Matt Wilkinson y la compañía del actor y productor Robert Pattinson, Icki Eneo Arlo.

Recordemos que “La Verónica”, disponible en Ondamedia, le dio visibilidad al notable trabajo del cineasta chileno en su paso por el Festival de San Sebastián en 2020. Según ha señalado Leo Medel a la prensa europea, Robert Pattinson se mostró muy interesado por el cine chileno y le encantó el formato de “La Verónica” y la actuación de Mariana di Girolamo; y además el actor de Batman conocía bien el cine de Sebastián Silva y “La Casa Lobo de León” & Cociña.

Pattinson se ha involucrado en la nueva propuesta de Leonardo Medel a través de su compañía de producción Icki Eneo Arlo, mientras que Wilkinson, responsable de largometrajes como “Yesterday”, de Danny Boyley de la última película de Colin Farrell, ‘Maldita suerte’ (2025), se ha sumado mediante Stigma Films.

En paralelo, Medel también desarrolla la serie animada Mundo material junto a Wilkinson y trabaja en un nuevo largometraje titulado Las Torres del Paine, coescrito con Pablo Toro, cuyo rodaje está previsto para el segundo semestre de 2026.