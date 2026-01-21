La eterna infancia

Por Cristián Brito Villalobos

Construir un relato realista a partir de retazos del futuro y vestigios del pasado. Revivir una época a base de recuerdos y añoranzas. Estamos en 1937. El relato nos habla del joven Clodomiro, un personaje muy bien construido, que despierta ternura por la dignidad que caracteriza al minero. La novela da un salto temporal a 1989, Clodomiro ha jubilado luego de toda una vida dedicada a la minería. Los fantasmas de la vejez, con enfermedades y soledad, le acechan constantemente, envolviendo su cuerpo con un frío espasmo.

Los deseos de Clodomiro son ser un gran clavadista, y comparte esta inquietud con su abuelo, Baldomero, un viejo vividor con muchas historias que contar. Mientras, el narrador dibuja la geografía de Antofagasta y sus playas, Clodomiro se va abriendo camino en el mundo. Sin renunciar a sus sueños, su gran y secreto anhelo es encontrar a alguien que lo quiera. Las heridas familiares lo persiguen, evidenciando que aún tiene muchos asuntos que resolver.

En ¿Cuántas veces puede morir un hombre? (Círculo Rojo, 2025) Alejandro Terraza se mueve con soltura, conoce los términos y características del ambiente, haciendo de la lectura un viaje, un recorrido por ese desierto que tantos misterios guarda y que nos recuerda en algunos pasajes esa pausa descriptiva tan patente en otro referente nortino como Hernán Rivera Letelier. Uno de los grandes atributos de la obra es cómo el autor maneja la sicología de los personajes. Sin describirlos en exceso, son sus acciones las que determinan su camino errante.

Sin embargo, Clodomiro es un hombre que se fija metas, se propone con determinación lograr sus objetivos, y esa característica y determinación, entre realista y melancólica, hacen que la trama transcurra en breves capítulos, pequeños fragmentos de un puzle que nos muestra la vida de un hombre común, pero lleno de inquietudes.

¿Cuántas veces puede morir un hombre? Es una novela cuyo sustento está en el accionar y la sicología de los actantes, y nos invita a reflexionar sobre el propósito final de la existencia, más allá del escenario donde se desarrolle.

¿Cuántas veces puede morir un hombre? Es una novela cuyo sustento está en el accionar y la sicología de los actantes, y nos invita a reflexionar sobre el propósito final de la existencia, más allá del escenario donde se desarrolle. En este sentido, la personalidad de Clodomiro y su forma de ser lo llevan a experimentar diversas anécdotas y vivencias que lo van curtiendo mientras muchas mujeres lo desean. El amor es finalmente el que gira en torno a este libro. Literatura de iniciación, podríamos llamar al asunto del texto que nos relata lo que va viviendo un hombre al crecer.

Tal como se aprecia en otras obras de Terraza como El futuro va quedando atrás o Sucedió en París, en este volumen el narrador despliega toda su experiencia para hilvanar un relato muy bien construido, donde cada personaje y ambiente son descritos con exhaustividad, lo que permite al lector, no sólo leer la geografía del escenario de los sucesos, sino que además nos transporta a épocas y lugares que tienen directa relación con los acontecimientos.

Publicada en España, con ¿Cuántas veces puede morir un hombre? Alejandro Terraza instala su nombre como uno de los referentes de la nueva narrativa nortina, tomando la posta de maestros cuya huella es apreciable en el estilo personal del escritor.

Alejandro Terraza González

Hablamos de una novela llena de acción e imágenes que dan vida a una historia absorbente y que mantiene la tensión de principio a fin, reafirmando a Alejandro Terraza González como una de las voces más interesantes que surgen desde la literatura regional. Se trata de un escritor con experiencia que a través de su carrera ha conseguido algo que todo narrador busca: encontrar un estilo propio. Un libro muy recomendable.

Por Cristián Brito Villalobos

Fuente fotografía

Sigue leyendo: