Liberando Talento: el programa que transforma la reinserción social juvenil a través de la música

La música se ha convertido en una herramienta de libertad y transformación para jóvenes en centros de internación. A través del programa Liberando Talento, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, adolescentes como Flow Woman encuentran una nueva identidad lejos de la delincuencia, utilizando el arte como motor de reinserción social.

Liberando Talento es una línea estratégica del programa Escuelas de Rock y Música Popular. Su objetivo principal es trabajar con jóvenes bajo la custodia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, brindándoles espacios de creación, formación y expresión artística.

El programa no solo enseña música; utiliza el Aula Inteligencia y el Método Educativo Creativo Tatap para conectar con la identidad de los jóvenes. Mediante sesiones de composición y grabación, los participantes transforman sus vivencias en canciones y videoclips, fortaleciendo su autoestima y visión de futuro.

El Método Tatap: creatividad desde la superación

El músico y productor Andrés Godoy, creador del método, explica que el enfoque se basa en la horizontalidad. Godoy, quien aprendió a tocar la guitarra con una sola mano tras un accidente, utiliza su propia historia de resiliencia para inspirar a los jóvenes.

«Aula Inteligencia es un espacio democrático. Acogemos sus habilidades y trabajamos con sus herramientas», señala el músico.

Flow Woman: desde la oscuridad a la creación musical

Detrás del nombre artístico Flow Woman se encuentra una joven del Centro de Internación Provisoria de Valdivia. Su historia es el reflejo del impacto del programa: de asistir bajo efectos de medicación y desgana, pasó a liderar sus propias producciones musicales.

Su propia evolución artística se hizo evidente cuando las letras de despecho que escribía al comenzar el proceso, se transformaron en temas de superación y segundas oportunidades. Motivada por este cambio personal, terminó su cuarto medio y proyecta metas profesionales.

Hoy compone géneros que van desde el rap hasta la bachata y la cumbia villera.«Por ellos me di cuenta de que yo puedo salir de aquí a hacer otras cosas afuera, no solo andar delinquiendo», afirma la joven artista.

Colaboración intersectorial

El éxito de Liberando Talento radica en la alianza entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para el Seremi de las Culturas, Oscar Mendoza, el programa «permite reconstruir proyectos de vida desde el arte y la identidad local.»

“Lo que nos mueve es saber que las culturas, las artes y los patrimonios, a través de la música, son una herramienta de transformación social, que logran hacer los cambios que estos servicios esperan que se produzcan en la trayectoria de vida de estos niños, niñas y adolescentes”, destaca Ricardo Saavedra, encargado nacional de Liberando Talento.

Hacia una Política Nacional de Reinserción Social 2025-2030

Actualmente, el programa se desarrolla en las 16 regiones de Chile, incluyendo Rapa Nui, y es pieza clave del Plan de Acción Intersectorial 2025-2030. Esta política busca que el acceso a la cultura sea un derecho garantizado para todos los jóvenes, independientemente de su situación procesal.

El mensaje de los protagonistas es claro: la continuidad del programa es vital. Como bien dice Jorge Cabello, productor del equipo: «Somos reforestadores de relaves humanos y nuestras herramientas son la coherencia, la música y el cariño».

Imágenes: Liberando Talento.

