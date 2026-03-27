Libro testimonial retrata la historia colectiva de prisión política de mujeres en Valparaíso

El domingo 29 de marzo, a las 16:00 horas, finalizando el Mes de la Mujer Trabajadora, se presentará el libro «Memorias, una luz contra el olvido», publicación que reconstruye la historia colectiva de la prisión política de mujeres en la dictadura civil militar en Valparaíso y que fueron recluidas en recintos administrados por la Congregación Religiosa […]

Libro testimonial retrata la historia colectiva de prisión política de mujeres en Valparaíso
El Ciudadano

El domingo 29 de marzo, a las 16:00 horas, finalizando el Mes de la Mujer Trabajadora, se presentará el libro «Memorias, una luz contra el olvido», publicación que reconstruye la historia colectiva de la prisión política de mujeres en la dictadura civil militar en Valparaíso y que fueron recluidas en recintos administrados por la Congregación Religiosa de las Hermanas del Buen Pastor.

La presentación del libro se realizará en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel (PCdV – Ex Cárcel), declarado Sitio de Memorias en 2019 por el Estado de Chile.

El volumen, que es resultado de un Taller de Memoria Popular impulsado por el Departamento de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos del PCdV – Ex Cárcel, fue construido de manera colaborativa entre esta institución y el Colectivo de Ex Presas Políticas de la Cárcel el Buen Pastor de Valparaíso.

A través de un ejercicio testimonial, el texto reconstruye la memoria colectiva de un grupo de mujeres detenidas bajo el alero de la congregación, y da cuenta del quiebre de sus proyectos de vida y el de sus entornos tras el Golpe de Estado; las condiciones de su vida en prisión; y cómo la represión de esos años las siguió golpeando aún luego de la salida de su encarcelamiento.

Patricia Pulgar, integrante del Colectivo de Ex Presas Políticas de la Cárcel el Buen Pastor de Valparaíso señala que «con este texto pretendemos contribuir a preservar la memoria y luchar contra el negacionismo. Nuestro quehacer ha sido y será difundir nuestra historia, para que las nuevas generaciones se interesen en defender de modo irrestricto los Derechos Humanos».

Por su parte, el presidente del Colectivo de Ex Presas y Presos Políticos de Valparaíso y miembro del directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, Juan Villagrán, destacó que «la historia colectiva de la cárcel del Buen Pastor en Valparaíso, construida desde un taller de memoria popular, nos recuerda que la represión no se limitó a los muros de la prisión. Fue una violencia que comenzó antes, con allanamientos y persecución, y que continuó después, con la cesantía, la relegación y el exilio».

«Las ex presas políticas y sus familias cargaron y cargan con esas consecuencias. Recuperar estas memorias no es solo un acto de justicia con ellas, sino también un compromiso con el presente y el futuro, para que nunca más en Chile se repitan estas violaciones a los derechos humanos», agregó Villagrán.

La invitación es abierta a toda la comunidad a participar de este espacio de encuentro, reflexión y memoria.

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