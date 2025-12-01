Llega la primera edición del Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur

La zona Sur de Santiago se prepara para recibir un evento cultural de alto impacto: el Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur (FACSUR). Organizado por Fundación En Obra y con el patrocinio de la Corporación Municipal de San Miguel, el encuentro promete ser un hito en la descentralización cultural y en el acercamiento del arte contemporáneo a nuevas audiencias.

El festival, de carácter abierto y gratuito, se realizará el próximo sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Casa de la Cultura de San Miguel, un espacio que se transforma así en el corazón del arte en el Sur de la capital.

Imperdible panorama cultural en San Miguel

El objetivo principal del FACSUR es acercar el arte contemporáneo a la comunidad, especialmente a los habitantes de la zona Sur metropolitana. Para lograrlo, esta primera edición del festival contará con un completo y variado programa.

Más de 50 artistas visuales de carácter nacional presentarán sus obras en Gran Exposición Colectiva, montada en la histórica Sala Fray Pedro Subercaseaux (La Cava), un espacio patrimonial de la Casa de la Cultura de San Miguel.

También habrá una Feria de Arte y Diseño, con stands dedicados a la exhibición y venta de arte y diseño editorial, incluyendo la participación de librerías independientes.

La programación incluye más de 10 talleres y charlas gratuitas dedicadas a la formación y el diálogo en torno al arte y la cultura. Para complementar la experiencia, el festival contará con música en vivo y servicio de cafetería.

Descentralizando el acceso al arte

Fundación En Obra destaca que este evento es una invitación a toda la comunidad a ser parte de un movimiento que busca hacer del arte un espacio más accesible y participativo.

«El Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur es una plataforma clave para promover la descentralización cultural. Estamos llevando el arte directamente a la zona Sur de Santiago, ampliando el acceso y el diálogo con el arte contemporáneo, que históricamente ha estado concentrado en otras áreas de la capital,» señalan desde la organización.

Coordenadas

Festival de Arte Contemporáneo Santiago Sur, organizado por Fundación En Obra.

Sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, de 11 a 20 horas.

Casa de la Cultura de San Miguel, Llano Subercaseaux 3519, San Miguel (a pasos del Metro San Miguel).

Entrada libre y gratuita.