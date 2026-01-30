Lollapalooza Chile 2026 confirma sideshows: Interpol y Joe Keery lideran las fechas paralelas

La semana del festival Lollapalooza Chile 2026 comenzará con una descarga de energía disruptiva el próximo 11 de marzo en Sala Metrónomo. El grupo sueco Viagra Boys será el encargado de abrir este ciclo de presentaciones, consolidándose como uno de los nombres más potentes del post-punk moderno. Tras el éxito global de trabajos como Street Worms y Cave World, la banda aterriza en Santiago con su característica propuesta cargada de ironía y crudeza sonora. Este concierto se perfila como una cita obligatoria para quienes buscan los sonidos más irreverentes de la escena europea actual, con entradas que ya se encuentran disponibles a través del sistema PassLine.

Una jornada doble de indie y revival alternativo

El 12 de marzo la actividad se intensifica con dos propuestas de alto impacto en distintos puntos de la capital. Por un lado, Sala Metrónomo recibirá la atmósfera onírica de Men I Trust. El proyecto canadiense, liderado por la voz de Emma Proulx, ha logrado transmutar desde un origen autodidacta hasta convertirse en un referente del dream pop global con éxitos virales como Show Me How. Tickets a través de PassLine.

Simultáneamente, el emblemático Teatro Caupolicán será el escenario para el regreso de Interpol. La agrupación neoyorquina, pilar fundamental del revival post-punk de los años 2000, repasará una discografía legendaria que incluye clásicos como Turn On the Bright Lights y Antics, manteniendo su vigencia como una de las bandas más influyentes del rock alternativo contemporáneo. Entradas disponibles en Puntoticket.

Fenómenos digitales y psicodelia en el cierre de los ciclos

La última jornada de presentaciones paralelas tendrá lugar el 16 de marzo con dos actos que han dominado las plataformas de streaming. La discoteca Blondie albergará el show de TV Girl, el trío estadounidense que ha revolucionado el género lo-fi y el pop retro mediante el uso creativo de sampleos. Su estética nostálgica y el éxito masivo de temas como Lovers Rock los posicionan como uno de los actos más singulares del cartel. Tickets vía PassLine.

En paralelo, el Teatro Coliseo recibirá a DJO, el aclamado proyecto musical del actor Joe Keery. Con una propuesta que fusiona el synth-pop y la psicodelia envolvente de sus álbumes Twenty Twenty y DECIDE, Keery llega a Chile en su mejor momento artístico, respaldado por una crítica favorable y una puesta en escena de primer nivel. Las entradas para la ocasión ya pueden adquirirse en Puntoticket.