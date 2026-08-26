Los Sin Retornos regresan con «Rubicón», su esperado quinto álbum de estudio

Tras más de 20 años de trayectoria en la escena musical santiaguina, Los Sin Retornos vuelven con fuerza y presentan «Rubicón», el quinto disco de su carrera. El álbum ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming, marcando su regreso discográfico luego de siete años desde su última producción.

La banda había anticipado este esperado lanzamiento a través del videoclip de su sencillo «La Solución», adelanto que permitió vislumbrar la nueva etapa creativa del grupo.

«Rubicón» está compuesto por 12 canciones que dan forma a una obra ecléctica y conceptualmente cohesionada. A nivel sonoro, el disco despliega una identidad sólida y contundente, mientras que sus letras exploran una dimensión más existencial que en trabajos anteriores. Con agudeza crítica y una mirada reflexiva, las composiciones transitan entre la decadencia de la humanidad y las contradicciones que atraviesan la vida cotidiana contemporánea. El disco además cuenta con interesantes colaboraciones de otros músicos, como Francisco Mallea (Políticos Muertos), Roli Urzua (Fiskales Ad-Hoc) y Cristien Sánchez (Asunción).

Musicalmente, el álbum propone un recorrido intenso que va desde la inmediatez y energía del punk más directo hasta pasajes de post rock cargados de emotividad y fuerza visceral. El resultado es un trabajo honesto y sin concesiones, que aborda con lucidez los desafíos, incertidumbres y aprendizajes de la mediana edad en tiempos complejos.

La actual formación de Los Sin Retornos marca un punto de inflexión en la historia de la banda. Para la creación y grabación de este nuevo álbum, el grupo dejó atrás su formato de trío para convertirse en cuarteto con la incorporación del guitarrista Andrés «Tatán» Mihovilovich. Con una reconocida trayectoria dentro de la escena independiente chilena, Tatán es miembro de la histórica agrupación Políticos Muertos y ha formado parte de proyectos como Hombre Bestia y Pornostalgia, aportando nuevas texturas y riqueza sonora a esta etapa del grupo.

La formación se completa con sus integrantes históricos: Marcelo Frías en bajo y voz, Aldo Rozas en guitarra y voces, y René Torres en batería. La incorporación de una segunda guitarra ha contribuido a consolidar el carácter amplio, contundente y expansivo que define las composiciones de «Rubicón». El álbum fue grabado en Gitano Records junto a Juan José Sánchez Elizalde, mientras que la mezcla estuvo a cargo del ingeniero Pablo Gudiño, colaborador habitual de la banda y responsable también del sonido de sus anteriores trabajos de larga duración, el homónimo Los Sin Retornos (conocido como el «disco negro») y Malabares. El proceso culminó con la masterización realizada por Steve Roche en Permanent Hearing Damage, aportando el acabado final a una producción que destaca por su potencia y profundidad sonora.

Lanzamiento en vivo

Para celebrar este nuevo lanzamiento, la agrupación realizará la presentación oficial en vivo de «Rubicón» el próximo 25 de septiembre en MiBar, concierto que además incluirá un recorrido por distintas etapas de su catálogo y algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

La jornada contará además con la participación especial de Los Espectros, banda proveniente de Valparaíso que actualmente se encuentra promocionando «Quema la Ruta», su aplaudido álbum debut, publicado durante 2025. La combinación de ambas propuestas promete una noche marcada por la intensidad, la energía y la diversidad sonora, reuniendo a dos proyectos que representan distintas generaciones y visiones dentro del rock independiente nacional.

Con «Rubicón», Los Sin Retornos no solo reafirman su vigencia artística, sino que consolidan una de las etapas más maduras y ambiciosas de su carrera, demostrando que aún tienen mucho que decir en el panorama musical chileno contemporáneo.