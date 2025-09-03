Luego de su asombroso debut en EEUU, banda chilena Consequence of Energy lanza su segundo single «Into The Void»

En julio pasado, la banda chilena Consequence of Energy sorprendió en la escena musical con el estreno de su primer single, “Freedom”, con el que lograron entrar al Top 10 de los Greatest Gainers del Secondary Market Rock Chart en Estados Unidos, junto a agrupaciones como Deftones, Nine Inch Nails, Linkin Park y Muse.

Ahora, la agrupación vuelve a la carga para presentar el track “Into The Void”, propuesta con la que busca expandir su música en Chile y el resto del continente.

La nueva entrega también es parte de lo que será su primer álbum “We Are One”, producción que gira en torno al profundo concepto de dualidad, a través del cual los músicos exploran en algunas fuerzas contrastantes presentes en la vida de todas las personas: Vida y muerte, amor y odio, paz y guerra, fragilidad y fuerza y luz y oscuridad.

En sus emocionantes canciones, Consequence of Energy combina energía pura con delicados matices, capturando elementos salvajes e indómitos de la naturaleza, así como también algunos aspectos estructurados y endurecidos de la sociedad moderna.

“We Are One”, que se estrenará en 2026 con una edición limitada en vinilo zootrópico que incluirá una portada en anaglifo para ofrecer una experiencia inmersiva, contó con la participación de un equipo de reconocidos profesionales de la industria.

La producción musical estuvo a cargo del experto productor Garth Richardson, célebre por su trabajo en el primer álbum de Rage Against the Machine, quien también trabajó con Ozzy Osbourne Alice Cooper, Chevelle, Mudvayne, Kittie, Skunk Anansie y fue el ingeniero del histórico disco “Mother’s Milk” de Red Hot Chili Peppers.

La ingeniería de grabación, en tanto, fue realizada por Dean Maher, conocido por su labor con AC/DC, KISS y Slayer.

Cabe destacar también que la mezcla fue ejecutada por Dave Schiffman, ganador de un Grammy y multiplatino, y responsable del sonido de Smashing Pumpkins, Adele, Chris Cornell, Audioslave y System of a Down.

Por su parte, el icónico Howie Weinberg, leyenda que ha trabajado con Nirvana, Deftones, Muse, Ramones, The Clash, Johnny Cash, Metallica y Pantera, se encargó de la masterización.

Consequence of Energy, agrupación que ha logrado una excelente llegada en radios de Norteamérica y plataformas digitales, está integrada por músicos de connotada trayectoria en la escena del rock: Rodrigo “Roli” Cortés (exguitarrista de Rekiem), Diego Sagredo (exguitarrista de The Reaktion), el vocalista Michael Bianchi, Pedro Santander (exbajista Sangre Aborigen) y el baterista Amaru López (Moral Distraída y Plumas).

Escucha el single “Into The Void” AQUÍ (Spotify)

