«Luna Llena»: la esperada colaboración de los hermanos MJ junto a FloyyMenor

El panorama musical nacional vive un momento de renovación con la llegada de “Luna Llena”, una pieza que el público del género urbano exigía desde hace años. La producción representa el primer gran junte oficial entre los hermanos Tobal MJ y Cris MJ, y la energía de FloyyMenor, creando una tríada que equilibra estilo, potencia y una identidad sonora inconfundible.

La canción se aleja de los moldes tradicionales para ofrecer una atmósfera envolvente y cargada de flow, diseñada estratégicamente para dominar las listas de reproducción en toda Latinoamérica. El single es promocionado por un videoclip dirigido Javi Rivas, y la producción de ASILO.

Una alianza que redefine el movimiento nacional

Este lanzamiento llega en un punto de madurez clave para los tres artistas, quienes han sabido transformar la expectación de las redes sociales en un fenómeno tangible. “Luna Llena” trasciende la simple colaboración familiar; se percibe como una declaración de principios sobre el dominio que Chile ejerce actualmente en la industria urbana internacional. La química entre los protagonistas es evidente, logrando una propuesta que mezcla sensualidad con una estética visual robusta, lo que asegura su rotación en los escenarios más importantes del continente durante esta temporada.

Perfecto preludio para el Estadio Nacional

El impacto de este sencillo funciona también como el termómetro ideal para lo que será el próximo gran hito de la música chilena: el concierto de Cris MJ en el Estadio Nacional, programado para el 17 de abril. Con el estreno de este track, el artista refuerza su posición de liderazgo justo antes de enfrentar su desafío más masivo hasta la fecha.

«Luna Llena» se establece así como el himno que faltaba para terminar de unir a la fanaticada y confirmar que el movimiento nacional no solo es sólido, sino que sigue escalando posiciones en la jerarquía global del reggaetón y el trap.



Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.