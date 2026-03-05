Manuel García marcará un hito histórico en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional

El cierre de la exitosa gira «Pánico» de Manuel García no solo representará el fin de un ciclo artístico, sino también un momento inédito para la infraestructura cultural del país. El músico ha sido confirmado como el primer exponente de la música popular en ofrecer un concierto en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, espacio recientemente inaugurado que recibirá esta propuesta los días 3 y 5 de septiembre de 2026.

Para esta ocasión especial, el formato solista que ha caracterizado el tour experimentará una transformación profunda al integrar un ensamble de músicos sinfónicos. Esta puesta en escena busca elevar el repertorio del disco «Pánico» a una nueva dimensión sonora, aprovechando las condiciones acústicas del recinto universitario. Las entradas para estas funciones históricas están disponibles a través del sistema Ticketplus.

Calendario de presentaciones y despliegue regional

Antes de llegar al hito sinfónico de septiembre, Manuel García mantendrá una intensa agenda que incluye una parada destacada en Lollapalooza Chile el domingo 15 de marzo, donde se presentará en el Alternative Stage. Posteriormente, desde el mes de abril, el tour recorrerá los principales escenarios regionales, incluyendo los teatros municipales de Viña del Mar y Antofagasta, el Teatro del Lago en Frutillar y el Teatro Universidad de Concepción, entre otros puntos clave del territorio nacional.



Fuente: Musicachilena.cl.

Imágenes: Youtube.com/manugarpez.

Gracias.