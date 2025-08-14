Mauricio Redolés celebrará 50 años de poesía y rock con extenso show en La Batuta

El destacado poeta y músico chileno Mauricio Redolés, junto a su grupo, Lavanda, ofrecerá un concierto de larga duración en La Batuta, mítico epicentro musical nuñoíno, el próximo jueves 21 de agosto venidero.



La presentación se enmarca dentro del mes aniversario de la histórica sala de conciertos, y también dentro de la serie de shows que el artista ha ofrecido este 2025, celebrando estas cinco décadas de carrera. El músico tocará todos sus clásicos, como «¿Quién mató a Gaete?», «Eh rica», «Llegando a Yungay», «Blues de Santiago», y «Química».



Acompañado de una banda notable, con bronces y más de diez músicos en escena, Redolés promete un espectáculo memorable, a la altura de su consistente carrera artística. Y es que con diez discos y diez libros publicados, el poeta es hoy un artista central de la cultura chilena.

La influencia de Redolés se extiende más allá de la música. Su disco ¿Quién mató a Gaete? (1996) fue reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes chilenos de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples galardones, incluyendo tres Premios Altazor por su disco One, two, tres, cuatro (2014) y el Premio Nacional de Humor en 2015.

En 2022, el artista fue distinguido con el Premio a la Música Presidente de la República, un reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional. Al momento de recibirlo dijo: «No lo veo como algo tardío. Estoy plenamente activo».



Coordenadas

Mauricio Redolés en vivo, 50 años de poesía y rock.

Jueves 21 de agosto, 21 horas.

La Batuta,

Jorge Washington 52, Ñuñoa, Santiago.