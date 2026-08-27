Mauricio Redolés estrena cumbia grabada ¡en chino!

El querido músico y poeta chileno Mauricio Redolés acaba de publicar «La Cumbia China», su nueva canción, una original pieza compuesta en clave de cumbia y grabada en idioma chino.

El sorprendente tema fue compuesto por Redolés junto a la ciudadana china residente en el barrio Yungay, Isabel Wu, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El texto de esta canción multicultural está basado en la célebre afirmación del dirigente chino Deng Xiaoping: «No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones». La pieza fue grabada en ritmo de cumbia e integra ribetes musicales orientales.

En la composición participaron, junto a Mauricio Redolés e Isabel Wu, los músicos Takuri Tricot, Naiomi Sepúlveda y Vicente Díaz. Además, debutó en la formación de su banda, La Supertranki, el acordeonista Gaspar Olivares.

Lanzamiento en vivo

El 4 de septiembre, a las 21:00 hrs., Mauricio Redolés junto a La Supertranki presentará en vivo su nuevo single en el local Comadre Lola, ubicado en Manuel Antonio Matta 1269, Quilicura.

En la ocasión, el artista también interpretará los clásicos de su disco «¿Quién mató a Gaete?,», que este 2026 cumple 30 años, y estrenará en vivo «La Cumbia China». Las entradas ya están disponibles a través de PortalTicket.

Escucha la Cumbia China ACÁ (YouTube)