Metalengua y el Macha se unen en «Hecha de Polvo», un vals porteño de desamor y altamar

La música chilena celebra un nuevo hito: el encuentro de dos generaciones que, desde sus propias veredas y a sus ritmos, se han convertido en voces referentes de la canción popular.

«Hecha de Polvo» es la colaboración que hoy une a Metalengua y El Macha (Bloque Depresivo / Chico Trujillo / La Floripondio), un vals porteño que navega entre el desamor y el recuerdo, entre el mar y la niebla de Valparaíso, para revivir una historia de amor adolescente marcada por la distancia y la melancolía del puerto.

«Es una de las canciones más antiguas que tenemos. La hice por un desamor que viví cuando tenía 16 o 17 años y andaba entre Santiago y Valparaíso. El puerto, el mar y toda esa atmósfera porteña se reflejan mucho en la letra. Fue bonito retomarla después de tantos años, refrescarla y traerla al presente, con toda esa mezcla de tradición y modernidad que tiene hoy», comenta Pascal Torres sobre el lanzamiento, que cuenta con la participación de Fidel Améstica en guitarrón chileno, Miguel Molina en guitarra, Danilo Donoso en percusiones, Ismael Oddó en tiple y producción, y Simón Ibarra en producción general.

Sobre la esperada y potente colaboración con El Macha, los hermanos cuentan: «Nos conocimos gracias a Vicente Cifuentes, él fue quien hizo el nexo. Obviamente nosotros lo conocíamos porque es un pokémon legendario en el espectro solar de la música chilena -ríen-, y teníamos muchas ganas de hacer algo con él. Cuando aceptó, fue un honor. Fuimos a su casa y se dio una tarde muy linda de compartir, donde incluso le hicimos una parte nueva a la canción».

Junto a la poderosa voz e interpretación de Macha Asenjo, «Hecha de Polvo» ganó una nueva dimensión emocional, cargándose de un carácter intenso y atemporal que vuelve a situar al dúo en el centro de la renovación de la música de raíz latinoamericana.

Video clip

El estreno llega a las plataformas digitales junto a un videoclip filmado en Valparaíso y protagonizado por el reconocido actor Gabriel Cañas, quien además participó en el show de Metalengua en Sala Metrónomo, en mayo recién pasado.

Aquí, la atmósfera melancólica, doliente y cinematográfica de la canción se confirma y se expande, retratando con fuerza la nostalgia del puerto y el vaivén de emociones que inspiró la composición. Mira el video aquí (YouTube).

«Hecha de Polvo»es el primer adelanto del nuevo álbum que la dupla espera lanzar durante el primer semestre de 2026, y que contará con una serie de colaboraciones con reconocidos artistas hispanoamericanos.

Presentación en vivo

Metalengua se presentará en vivo el viernes 28 de noviembre en Trotamundos Valparaíso, junto a Juanito Ayala, Kumbia Queers y Sebastián Piracés (Francisco El Hombre), y el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas en Feria Pulsar.

Las entradas para los shows están disponibles en Passline y PortalTickets, respectivamente.

