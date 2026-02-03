«Mi cuerpo, mi fiesta»: montaje invita a la niñez a bailar en la Biblioteca de Santiago, este 4 y 5 de febrero

En una nueva jornada del 17º Festival de Teatro de Verano, la compañía Bufón Teatro & Producción presenta una propuesta gratuita que transforma el escenario en una celebración para la primera infancia

«Mi cuerpo, mi fiesta»: montaje invita a la niñez a bailar en la Biblioteca de Santiago, este 4 y 5 de febrero
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A medida que avanza febrero, la cartelera cultural de Ciudad Capital ofrece alternativas diseñadas para los más pequeños del hogar. En este contexto, el Auditorio de la Biblioteca de Santiago se convierte en el escenario de una propuesta que busca transformar la percepción tradicional del teatro infantil. Bajo la dirección de la compañía Bufón Teatro & Producción, llega el montaje «Mi cuerpo, mi fiesta», una obra que se aleja de la observación pasiva para invitar a niños y niñas a participar activamente en una celebración colectiva.

Este miércoles y jueves, las familias podrán disfrutar de una puesta en escena que utiliza la danza como lenguaje principal. La obra propone que el cuerpo es un territorio personal y sagrado que merece ser festejado.

Lejos de las estructuras adultas de una fiesta convencional, esta experiencia adapta el entorno con música a volúmenes adecuados y la presencia de un DJ en vivo, creando una atmósfera segura y estimulante donde el juego y el movimiento son los protagonistas.

Quienes deseen asistir a este encuentro en Matucana 151 podrán hacerlo los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a las 17:00 horas. Al ser una actividad gratuita (se sugiere adhesión voluntaria consciente) y con capacidad limitada, se invita a llegar con anticipación para asegurar el ingreso por orden de llegada.

La recomendación es acudir con ropa cómoda y calzado que permita el libre movimiento, para así aprovechar al máximo esta instancia de expresión y libertad que redefine el teatro para la primera infancia en Santiago.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Festival Escena Emergente 2026: últimas funciones gratuitas en BAJ Metropolitano

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Más de diez instituciones culturales participan en un ciclo de actividades para relevar el pensamiento de Gabriela Mistral

Hace 3 meses
El Ciudadano

Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026: El festival gratuito más grande de Latinoamérica se toma las calles

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Pudahuel levanta un gran escenario cultural de verano con más de 20 actividades gratuitas

Hace 1 mes
El Ciudadano

7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso

Hace 1 mes
El Ciudadano

FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Hace 1 mes
El Ciudadano

El Ministerio de las Culturas presenta cartelera de Noviembre Mes de los Públicos 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

Se acerca una nueva versión del Festival Teatro en Casa: Una experiencia única que abre las puertas de los barrios Yungay y Brasil

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano