«Mi cuerpo, mi fiesta»: montaje invita a la niñez a bailar en la Biblioteca de Santiago, este 4 y 5 de febrero

A medida que avanza febrero, la cartelera cultural de Ciudad Capital ofrece alternativas diseñadas para los más pequeños del hogar. En este contexto, el Auditorio de la Biblioteca de Santiago se convierte en el escenario de una propuesta que busca transformar la percepción tradicional del teatro infantil. Bajo la dirección de la compañía Bufón Teatro & Producción, llega el montaje «Mi cuerpo, mi fiesta», una obra que se aleja de la observación pasiva para invitar a niños y niñas a participar activamente en una celebración colectiva.

Este miércoles y jueves, las familias podrán disfrutar de una puesta en escena que utiliza la danza como lenguaje principal. La obra propone que el cuerpo es un territorio personal y sagrado que merece ser festejado.

Lejos de las estructuras adultas de una fiesta convencional, esta experiencia adapta el entorno con música a volúmenes adecuados y la presencia de un DJ en vivo, creando una atmósfera segura y estimulante donde el juego y el movimiento son los protagonistas.

Quienes deseen asistir a este encuentro en Matucana 151 podrán hacerlo los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a las 17:00 horas. Al ser una actividad gratuita (se sugiere adhesión voluntaria consciente) y con capacidad limitada, se invita a llegar con anticipación para asegurar el ingreso por orden de llegada.

La recomendación es acudir con ropa cómoda y calzado que permita el libre movimiento, para así aprovechar al máximo esta instancia de expresión y libertad que redefine el teatro para la primera infancia en Santiago.