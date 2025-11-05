Miguel Zabaleta y Pablo Pinto Barragán estrenan «Rock Guitar Plays Sinatra», disco que fusiona los clásicos de Frank Sinatra en clave rock & blues

El lanzamiento llega con un show en vivo agendado para el jueves 18 de diciembre en el Hotel Intercontinental, donde Miguel Zabaleta y Pablo Pinto Barragán, repasarán su tributo a Frank Sinatra con la participación en escena de destacados músicos nacionales.

Miguel Zabaleta, reconocido cantante nacional y Pablo Pinto Barragán, virtuoso músico y compositor, se unen para estrenar el álbum «Rock Guitar Plays Sinatra» con versiones únicas y sorprendentes que fusionan las baladas románticas con la fuerza del rock. 

Con tintes bluseros, el larga duración contiene 9 canciones que rinden homenaje al legado del icónico cantante estadounidense Frank Sinatra. 

«Rock Guitar Plays Sinatra» es un título que invita a diferentes generaciones a escuchar esta obra musical. Con la trabajada y armoniosa voz de Miguel Zabaleta junto a los riffs de Pablo Pinto, el álbum impacta con un sonido que da un toque moderno a las hermosas canciones del repertorio del gran ídolo de la canción.

«Disfrutar de su sonido y sus solos fantásticos ha sido un regalo para mí», dice Zabaleta y añade: «Volver a cantar esas canciones que cantaba en mi juventud me ha renovado mi espíritu musical», asevera el músico.

El enfoque colaborativo ha permitido a los artistas crear algo verdaderamente especial: «Estamos más que contentos del resultado. La forma en que nuestras voces y guitarras se entrelazan crea un sonido único», remarca el también director de orquesta.

En tanto, para Pablo Pinto Barragán, quien heredó el talento de su abuelo, el reconocido músico y arreglista de los años ’50 Luis Barragán, este álbum ha superado todas sus expectativas: «Nunca pensé que el resultado sería tan bueno. Fue un proceso educativo maravilloso, que me ha permitido crecer como músico y como persona».

«Todo nace de una llamada telefónica, en la que le mostré el proyecto a Zabaleta. Pensé que me diría que no, ya que es muy delicado hacer temas que ya están consolidados en el tiempo, pero le gustó mucho y aceptó el desafío», remarca el músico.

Por otro lado, Jaime Poblete, destacado arreglador musical, recreó en el disco el sonido clásico de los años ’50 con matices rockeros, sin perder la esencia romántica y elegante.

El registro íntegro del disco se realizó en “CIMÁTICO”, estudio de grabación y sello que respalda este lanzamiento. A esto se suma la visión de Rodrigo Campos, quien asesoró y masterizó el trabajo mezclado en cimatico.cl.

Lanzamiento en vivo

El jueves 18 de diciembre, en el Hotel Intercontinental de Av. Vitacura, se realizará un show íntimo para estrenar en vivo «Rock Guitar Plays Sinatra», lo que se espera sea un momento mágico e inolvidable.

La velada contará con la participación de reconocidos artistas y figuras del ambiente musical chileno, quienes se unirán a invitados especiales. La locución estará a cargo de Eduardo “Guayo” Riveros.

«Rock Guitar Plays Sinatra» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

