Ministerio de las Culturas lanza inédito ciclo de capacitaciones para agentes culturales de todo el país

Con el propósito de continuar impulsado la profesionalización del sector, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, anunció la apertura del periodo de inscripciones para una serie de instancias formativas dirigidas a agentes culturales de todo el país.

El ciclo incluye talleres introductorios sobre fuentes de financiamiento, tutorías para proyectos en etapa de formulación o desarrollo, y capacitaciones para responsables de iniciativas que por primera vez se adjudicaron el Fondo Nacional de Artes Escénicas. Con ello, se espera impulsar la empleabilidad de las y los participantes, fortaleciendo sus capacidades para adaptarse a las dinámicas y desafíos del ecosistema cultural actual.

Los distintos talleres y tutorías se desarrollarán de manera virtual a partir del mes de abril, y quienes completen el total de las sesiones podrán optar a un certificado que acreditará su participación.

A través de este ciclo de capacitaciones, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, buscan continuar impulsando acciones orientadas a fortalecer el desarrollo profesional del sector, en coherencia con los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Artes Escénicas 2025–2030.

Talleres y tutorías para agentes de las artes escénicas

El ciclo de capacitaciones incluye las siguientes instancias formativas:

• Talleres introductorios sobre fuentes de financiamiento. Orientados a la difusión de conocimientos generales y especializados sobre materias vinculadas al financiamiento, la producción, la mediación y el uso de tecnologías aplicadas a las artes escénicas. Las sesiones estarán a cargo de Cristian González Rivera, quien compartirá contenidos técnicos, artísticos y de gestión cultural adaptados a distintos niveles de experiencia y contextos territoriales.

• Tutorías personalizadas mediante un sistema de incubadora de proyectos. Destinadas al acompañamiento de iniciativas artísticas y culturales en etapa de formulación o desarrollo, con el objetivo de fortalecer su diseño, financiamiento, gestión y proyección. Las tutorías estarán a cargo de Sergio Gilabert Vicencio, quien brindará orientación estratégica y técnica a los participantes, apoyando la planificación, gestión y evaluación de sus proyectos.

• Tutorías para responsables de proyectos seleccionados por primera vez por la convocatoria 2026 del Fondo de Artes Escénicas. En estas tutorías buscan acompañar la ejecución administrativa, financiera y técnica de las iniciativas. La instancia será guiada por Carla Redlich Herrera, quien orientará a los participantes en aspectos como planificación presupuestaria, rendición de cuentas, gestión documental y cumplimiento de los hitos establecidos en los convenios. Su labor será también la de prevenir errores comunes, resolver dudas específicas y entregar herramientas que permitan a los beneficiarios desenvolverse con autonomía y seguridad en el proceso de implementación de sus proyectos.

• Las inscripciones para participar en los talleres estarán abiertas hasta el 26 de marzo de 2026, a las 15:00 horas.

• Más información y formulario de inscripción en este link.