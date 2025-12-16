«Morriña»: Guillermo Caro explora la nostalgia y el arte digital con IA, con muestra virtual y gratuita en Galería Suyai TV

La Galería Suyai TV tiene el honor de presentar «Morriña», una muestra individual del artista chileno Guillermo Caro (Santiago, 1979). Bajo la curaduría de Esteban Córdova, la exhibición se alinea con la vanguardista línea curatorial del espacio virtual, dedicada a visibilizar y promover los procesos contemporáneos en el arte digital, la fotografía expandida y la experimentación audiovisual.

Un viaje al eco del recuerdo: la esencia de «Morriña»

Cuando el espectador se adentra en la obra de Caro, cruza un umbral hacia habitaciones internas donde la memoria, nostalgia, ausencia y presencia se entrelazan. El tiempo, en este espacio, se diluye y se transforma en «el eco de un suspiro perdido», mientras el aliento creativo del artista da forma a imágenes que se revelan como una fotografía de sentimientos profundos. Es en esta exposición íntima de anhelos milenarios donde surge el concepto de morriña: esa melancolía profunda y persistente, un sentimiento de añoranza por lo que fue o por lo que nunca se tuvo.

La morriña se manifiesta inicialmente como un «espacio difuso, pero extenso», reflejando el camino incierto de cada individuo. Sea un deambular sin rumbo, «como una hoja en el viento», o un sendero con propósito claro, «como la trayectoria de una flecha», la búsqueda constante es el motor. En esta huella personal, Caro utiliza luces y sombras, y el contraste entre colores oscuros e intensos, para fijar la mirada del espectador en el paso de la nostalgia.

A lo largo del recorrido, las imágenes se pixelan, funcionando como «ecos visuales de un recuerdo persistente». Estas visiones evocan un «grito contenido, un lamento silente» que trasciende, sirviendo como testimonio de la conexión esencial entre el cuerpo y el alma, lo presente y lo pasado, e incluso una proyección del futuro.

Innovación y vanguardia: la Inteligencia Artificial en el arte de Guillermo Caro

Sin embargo, el trabajo de Caro no se limita al desarraigo. La búsqueda inherente a la morriña se convierte en el crisol donde nacen las ideas, las percepciones y el impulso por crear. La lógica se vuelve fluida, y las imágenes se superponen «como papeles apilados de los sueños compartidos», invitando al espectador a sumergirse en un caudal de recuerdos que palpitan en la cercanía.

«Morriña» es más que una serie de ilustraciones nostálgicas; es una pieza clave de la vanguardia del arte contemporáneo. Guillermo Caro aborda abiertamente y con audacia el uso de IA para el desarrollo y elaboración de obras artísticas. El artista posiciona esta tecnología no como un elemento a rechazar, sino como un camino fértil para la experimentación, siguiendo la estela de innovación que en su momento representaron la fotografía y el video dentro del panorama artístico.

La Galería Suyai TV extiende la invitación a reflexionar más allá de la imagen, a adentrarse en el «reflejo tenue» de la morriña, y a entender esta emoción como un «abrazo que se suelta y aprieta». La muestra puede visitarse libremente en la plataforma Galería Suyai TV, accediendo a través de este link.



Fuente: Suyaitv.cl.

El texto sobre la exposición está basado en la presentación reflexiva del gestor y curador Manuel Díaz Glaves.

Gracias.