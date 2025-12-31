Mr. Bungle en Chile 2026: Mike Patton y compañía rugirán en Concepción y Santiago

La legendaria agrupación californiana Mr. Bungle ha confirmado su regreso a tierras chilenas como parte de su gira por Sudamérica 2026. En un hito histórico para sus seguidores en regiones, la banda liderada por Mike Patton aterrizará por primera vez en Concepción, además de encabezar un masivo encuentro en Santiago.

Concierto en Concepción

El inicio del paso de Mr. Bungle por Chile tendrá lugar en el sur del país. Los autoproclamados «Big Five» – formación de lujo compuesta por Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn, Scott Ian y Dave Lombardo – darán su primer show el 22 de enero en el Gimnasio Municipal de Concepción.

Este evento representa una oportunidad única para los fanáticos de la Región del Biobío de presenciar el despliegue sonoro de una de las bandas más inclasificables de la historia.

Cierre en Santiago, junto a Avenged Sevenfold

Dos días después, el 24 de enero, la banda se trasladará a la capital para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida. En esta ocasión, Mr. Bungle compartirá escenario con el quinteto Avenged Sevenfold (A7X) – íconos californianos del heavy metal -, prometiendo una jornada de alta intensidad para la escena musical santiaguina.

Una trayectoria de culto y resurrección

Fundada en 1985 en el condado de Humboldt, California, Mr. Bungle nació de la mente creativa de Spruance, Patton y Dunn. Tras una carrera marcada por la experimentación extrema y una sorpresiva firma con Warner Bros. Records en 1989, la banda editó tres álbumes que se convirtieron en piezas de culto: Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999).

Tras un receso de 20 años en el que sus miembros se enfocaron en diversos proyectos paralelos, la banda resurgió en 2020 con una potencia renovada.

El retorno de Mr. Bungle no fue solo un ejercicio de nostalgia. Con la incorporación de leyendas del metal como Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (ex-Slayer), la banda retomó sus raíces más agresivas plasmadas en el demo “The Raging Wrath of the Easter Bunny”.

La gira de 2026 no solo celebra este pasado histórico, sino que consolida un nuevo capítulo para una agrupación que, a pesar de evitar históricamente el reconocimiento de la crítica, ha logrado construir una de las bases de fans más devotas y leales del mundo, especialmente en Chile.

Fuente: Estoy.cl.

