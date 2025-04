Mr. Bungle regresa a Chile

El regreso de los alquimistas del caos sonoro se producirá el 8 de octubre de 2025 y quedará inscrito en la historia: Mr. Bungle, la banda que redefinió los límites entre el avant-garde y el thrash metal, volverá al Movistar Arena como parte de su South America Tour 2025. Un concierto que promete ser un viaje sensorial con su mezcla de jazzcore, surf rock distorsionado y pasajes operísticos, todo sazonado con el carisma impredecible de Mike Patton.

Breve biografía de Mr. Bungle

Nacidos en 1985 en Eureka, California, como un proyecto de adolescentes obsesionados con Frank Zappa y el cine B, Mr. Bungle se consolidó como un experimento social sonoro. El trío original —Mike Patton (vocalista de Faith No More), Trey Spruance (guitarra) y Trevor Dunn (bajo)— creó un manifiesto anti-género donde el death metal colisionaba con samples de comerciales de TV y ritmos caribeños.

Su primer álbum homónimo (Mr. Bungle, 1991), grabado tras ser descubiertos por John Zorn y fichados por Warner Bros., fue una bomba de humo ácido: canciones como Travolta o Squeeze Me Macaroni mezclaban grindcore con lounge music, desafiando toda lógica comercial.

En Disco Volante (1995) llevaron la experimentación al extremo: del free jazz en Carry Stress in the Jaw al pseudo-flamenco nuclear de Desert Search for Techno Allah. Para California (1999), su obra más madura, incorporaron theremines y melodías surf-pop distorsionadas, como en Retrovertigo, canción que se convirtió en himno generacional.

Hiato y Resurrección: 20 Años de Mito

Tras disolverse en 2000 —sin anuncios formales, solo un silencio elocuente—, los miembros se dedicaron a proyectos paralelos (Tomahawk, Fantômas, Secret Chiefs 3). Pero en 2020, con una formación ampliada que incluía al legendario baterista Dave Lombardo (Slayer) y Scott Ian (guitarra de Anthrax), resucitaron para grabar The Raging Wrath of the Easter Bunny, una reelaboración de su demo de 1986.

El disco, un thrash metal crudo y sin concesiones, demostró que su espíritu transgresor seguía intacto. La gira subsiguiente y el álbum en vivo The Night They Came Home (2023) los reconectaron con una nueva generación de fans, ávidos de su teatralidad en el escenario.

Chile: El Epicentro de su regreso

El concierto en el Movistar Arena no será solo un recital: es la consagración de un culto subterráneo. Con un setlist que promete revisitar su trilogía de los 90 y temas de su nueva era, la banda ha confirmado que incluirá improvisaciones exclusivas para la audiencia chilena.

«En Sudamérica entendieron desde el principio que nuestra música no es un género, es un estado mental», declaró Trevor Dunn a Rolling Stone Chile. No es casualidad que su último DVD en vivo se grabara en Buenos Aires durante la gira de 2023.

Venta de entradas: Desde el 30 de abril en Puntoticket.