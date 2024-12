Muchas Gracias

Por Mauricio Redolés

El viernes 29 de noviembre y expectante más que nervioso ingresé al escenario del Teatro Nescafé de las Artes ( ). Eran las 20:05 aproximadamente. En segundos se abrirían las cortinas rojas del escenario y me había pintado el pelo también color rojo en un ultra tardío gesto de rebeldía adolescente a los setenta y un años. Llegaba a ese momento luego de meses de trabajo, que habían comenzado con unos ensayos en el estudio y local de ensayos “La Maquinita” de calle Baquedano, y prolongados, pantagruélicos y solitarios almuerzos en un restaurante chino de calle Catedral entre Baquedano y Avenida Brasil, donde planificábamos con algunos integrantes de una banda musical que se estaba armando y que no tenía nombre un disco también innominado. Y todo sin definir el estudio de grabación ni el repertorio ni el productor musical. Había continuado nuestra labor con elegir el consabido repertorio, el productor musical y el estudio de grabación, ensayarlo y luego, grabar el álbum. El estudio elegido fue “Santuario Sónico”. Aprovecho de agradecer la ingente e impecable labor del ingeniero de sonido del álbum Juan Pablo Quezada Kaulen (Prabha) y su asistente Adolfo Rodríguez Kaulen. Agradecemos también la determinante labor de Joaquín García en la masterización.

Posteriormente, una vez ya grabado el álbum y subido a las redes, nos dedicamos junto al periodista David Bueno, a difundir donde nos quisieran recibir el recital de presentación del álbum REDOLÉS LAVANDA. A veces nos recibían, a veces recibíamos portazos en la cara, y eso ocurría cuando los/as editores/as decían “NO, acá Redolés NO”. Negativa a cubrir nuestras actividades, que en todo caso era mejor que lo que ocurría hace treinta años cuando nos decían “¿Redolés? ¿Y quién es ese Redolés?”. Cuando con David Bueno recibíamos esa negativa para publicitar nuestro show, resultaba para mí, un hombre de setenta y un años que en el mes de mayo cumplirá cincuenta años presentándose en diversos escenarios de Chile, Latinoamérica y Europa con sus canciones y poemas, resultaba, digo, frustrante. Recibí el año 2022 el PREMIO A LA MÚSICA NACIONAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GÉNERO MÚSICA POPULAR. No soy un advenedizo ni un aparecido carente de reconocimiento o trayectoria. El problema parece ser que soy de izquierda, y hay medios como La Tercera, entre otros, que me niegan la sal y el agua por mi postura política, transformándose en censuradores como en los mejores tiempos de Pinochet. Así ha ocurrido desde hace algún tiempo en que La Tercera nos da portazo tras portazo en la cara negándose a recibirnos, ya sea en la presentación de nuestro cancionero OTRA COSA y homenaje al POETA ROQUE DALTON en la Sala Master, en mayo del 2023; ya sea en el lanzamiento del vinilo del BELLO BARRIO en Matucana 100, en abril del 2024; como así también en el lanzamiento de nuestro álbum REDOLÉS LAVANDA en la Sala Nescafé de las Artes, en noviembre del 2024. Esta actitud censuradora de La Tercera es muy distinta a otros medios que sí nos dieron espacio para difundir la aparición de nuestro nuevo álbum y la difusión de nuestro recital.

LA PRENSA QUE SÍ NOS QUISO ESCUCHAR Y A LA CUAL AGRADECEMOS

RADIO METRO y su programa de José Alfredo “Pollo” Fuentes. RADIO BIO BIO y su programa “PODRÍA SER PEOR” de Julio César Rodríguez. Programa “4 CABEZAS” en 13C RADIO, con Ignacio Franzani. Agradezco a David Ponce que me entrevistó para el programa “ALTAVOZ” de la RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE. Agradecer también a Miguel Davagnino de Radio ADN, quien hizo la nota para el programa “NUESTRO CANTO”. Miguel además ¡asistió al recital! ¡Qué gran honor que alguien que admiro tanto haya visto nuestro show! A Cristian Warken con su programa “DESDE EL JARDÍN DE RADIO PAUTA” en RADIO PAUTA. A RADIO CHILE FM y su programa “SIN FRONTERAS” con Marcos Castañeda y Jorge San Martín. A Francisco Tapia Robles de RADIO ADN. A la RADIO COOPERATIVA que informó en su cartelera sobre nuestro recital.

También quisiera agradecer al diario de papel El Mercurio y la entrevista del periodista José Vásquez. Al diario digital La Cuarta del cual me entrevistó el periodista Marco Oyarzún. A Felipe Betancour del medio digital The Clinic. Al medio digital El Desconcierto, en el cual me entrevistó Matías Rojas. Al medio digital Rockaxis, quienes publicaron una nota con nuestro álbum nuevo y su presentación, gracias al periodista Giordano Antonelli Villavicencio. Al programa “Stock Disponible” de Canal VIA X, con el periodista Freddy Stock. Al programa TOC SHOW del “Pollo” Valdivia y a su periodista Claudia del CANAL TV+.

Agradecer además a los programas de Youtube “La Voz de Los que Sobran” donde conversé con Daniel Stingo y Hassan Akram. Al programa “32 minutos” con Alejandra Matus. Al programa “Un Mundo Feliz” de Marcelo “Coronel” Valverde.

Además, después de nuestro show queremos agradecer la reseña de Alex Ibarra Peña con su columna de opinión “Mauricio Redolés: poesía, memoria y política” en la edición digital y en papel de “Le Monde Diplomatique”.

También, en el contexto de la Feria Pulsar, fuimos entrevistados por la RADIO CARABINEROS DE CHILE, donde anunciamos nuestros shows en La Casa de la Memoria, ex centro de tortura en la calle José Domingo Cañas, y anunciamos además nuestro viaje a Neltume para presentarnos en el Museo del lugar donde hubo un foco guerrillero anti dictatorial y una posterior masacre de esos jóvenes idealistas.

Quisiera destacar además al amable Café Brunet, de la esquina de las calles Rafael Sotomayor y Compañía de Jesús en el corazón del Barrio Yungay, que prácticamente fungió de oficina de prensa nuestra.

¿Cómo conseguí tanta cobertura de prensa? Esto se debió fundamentalmente a la destacada labor del periodista David Bueno, quien con una voluntad enorme no solo logró llegar a todos estos medios, sino que además hasta pegó afiches donde fuera posible. Cabe destacar aquí una frase típica cuando nos iba bien: “Esa es la onda Goyito”.

Y ENTONCES, ALLÍ ESTABA YO, LUEGO DE MESES (Y QUIZÁS AÑOS) DE TRABAJO… Y LAS CORTINAS ROJAS COMENZABAN LENTAMENTE A ABRIRSE…

…y me preparaba junto a un extraordinario grupo de músicos ( ) a entregar 20 canciones. Doce canciones del nuevo disco (Redolés Lavanda), de las cuales tres eran re-versiones del disco “Cachai Reolé?”; y ocho viejos éxitos de los discos “Bello Barrio” (2); “Química (de la Lucha de Clases)” (2); “¿Quién mató a Gaete?” (3) y “12 Thomas” (1).

Estoy profundamente agradecido de las siguientes personas, tanto por la grabación del álbum como por el recital del 29 de noviembre:

Taku Tricot en Guitarra, Coros y Dirección Musical, además de haber co-compuesto con Sebastián Redolés y conmigo el tema “En el Oasis de Pirañas” y de haber musicalizado el poema de Roque Dalton “Epigrama”. Sebastián Moya en Bajo, Contrabajo y quien fue el Productor Musical del álbum, amén de haber compuesto el tema “Un poema que te debía” basado en un poema mío, y compartir composición en otros temas conmigo (“Chilenos retornados de la República Checa”) y de haberse encargado de arreglos varios, donde el arreglo de “Hasta aquí llega mi ciudad” es sencillamente magistral. Sebastián Redolés, (mi hijo, quien me ha acompañado en los escenarios intermitentemente durante 31 años desde que tenía cinco años) estuvo en Batería y Coros. Además es autor y compositor y voz principal del tema que más me gusta del álbum, o sea “Hasta aquí llega mi ciudad”. Y es co-compositor y co-autor de “En el Oasis de Pirañas”. Sebastián Campusano en Trombón y quien funge como arreglador de los bronces, y lo hace de manera muy creativa e impecable. Gabriela Cáceres en Teclados y Acordeón. Daniel Bahamondes en Armónica. Nicolás Castro en Percusiones, Coros, Puesta en Escena y Gerente Técnico de Redolés Lavanda. Daniela Brito en Saxo Barítono, Flauta Traversa y Coros. Claudio Anaís en Trompeta. Patricio García en Saxo Tenor. Martha Venegas en Violín y Coros. Marcos Rojas en Tuba. César Vilca en Vibráfono. El cuarteto de cuerdas que acompaña en el tema “Hasta aquí llega mi ciudad” son Davor Miric en Violín I, Jorge Vega en Violín II, Carolina Castillo en Viola y Gabriela Olivares en Violoncello. Quiero agradecer la fantástica participación de Gregorio Fuentes Puelma en los tracks “No eres yo, soy tú” y “Hombre en situación”. Estoy muy agradecido de quienes me acompañaron cantando. Tita Parra en el poema de Roque Dalton “Epigrama”; Carlos Cabezas quien me acompaña en el poema de Roque Dalton “Verte Desnuda”; y agradecido estoy también de Constanza Toledo (Cony Tolueno) quien me acompaña en la canción “Cuando te vi”.

Agradecer muy enormemente a la querida Silvia Castro, la Chivi, la mágica pintora de esa flor de lavanda que pintó especialmente como carátula de nuestro álbum, captando con mucha sutileza nuestro destino de lavanda entre el viento, el sol, la tierra y el agua.

A René Dávila Concha, director del video “En el Oasis de Pirañas”, y Faiz Mashini, director del video “Un poema que te debía”.

Partieron además en este proyecto, pero por diversos motivos no continuaron en él, Sebastián Vargas Ibáñez, José Miguel Guerra Ríos y Natalia Soto Pacheco. Muchas gracias a ellos y ella también.

A Juan Francisco Lizama, por el retrato fotográfico para el afiche del concierto de lanzamiento en el Teatro Nescafé de las Artes.

A Manuel Olate por el diseño del afiche y de la portada del disco. A Bruno Savelli quien se constituyó en el fotógrafo de esta aventura, siendo el autor de las fotografías que aquí comparto.

A Fabio Power quien digitó e imprimió un prolijo cancionero con todas las canciones para este recital y para que yo no me equivocara ni olvidara las letras.

Agradecer también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que financió parte de la grabación y difusión de este disco. Igualmente agradecer a Alejandra Jiménez y todo el equipo del Teatro Nescafé de las Artes por su recepción a nuestro proyecto.

Quisiera agradecer también a todos los técnicos y técnicas que hicieron posible que el show se desarrollara de manera armónica. A Cristóbal González Lorca, productor general. A Catalina Pérez Ávila, productora en terreno. A Carlos Vera Cifuentes, asistente de producción. A Nicolás Meloni, asistente de producción. A Nicolás Galaz, stage manager. A Erwin Castro, sonidista de sala. A Pablo Muñoz, sonidista de monitores. A Francisco Gálvez, roaddie. A Christian Ríos, visualista. A Raúl Contreras, iluminador. A Mariano Salas y su equipo, en registro audiovisual. A Marlene Pereira, en catering y alimentación. A Kharito González y Florencia Redolés, en venta de libros y discos de Beta Pictoris, El Sello de Redolés. Florencia Redolés además participó en la puesta en escena.

A Karl Martin que desde algún lugar del universo nos envió toda su energía para rescatar “Volverás con el sol”. A Roque Dalton y su familia por permitirnos musicalizar poemas de su autoría.

Gracias a todas las personas anteriormente referidas, porque demuestran que la música como arte -y no como industria cultural-, es también una fuerza, quizás más artesanal, pero no por ello menos válida.

Fue como un sueño, en el que todas las noches del período de la grabación y puesta en escena del disco, además de la compañía de mi mujer y mi hija, tuve el amor del gato Supertanker. Sin ellas ni él, todo no habría andado tan bien.

Santiago de Chile-Neltume, 14 de diciembre de 2024

NOTAS

