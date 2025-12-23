Muestra “Miradas Reveladas” en Galería Suyai TV: el inmenso poder de la fotografía femenina latinoamericana

La Galería Virtual Suyai TV ha inaugurado “Miradas Reveladas”, ambiciosa exposición colectiva que marca un hito en la visibilización del talento femenino en la región. La muestra, que reúne la obra de más de 40 fotógrafas latinoamericanas, se encuentra disponible de forma gratuita y digital a través de www.galeria.suyaitv.cl.

Reescribiendo la historia del arte

Bajo la curaduría de Magdalena Molina Pita – especialista en Historia del Arte y curadora del prestigioso Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam -, “Miradas Reveladas” surge como una respuesta a la histórica pregunta de Linda Nochlin: ¿Por qué no ha habido grandes mujeres en el arte?

El proyecto busca revertir la predominancia masculina que ha dominado la fotografía desde el siglo XIX, no solo en la autoría de las imágenes, sino también en la forma en que se representa el cuerpo y la identidad femenina.

Esta muestra no solo visibiliza la obra de mujeres fotógrafas, sino que activa un espacio de enunciación propio, donde la mirada femenina se revela en toda su potencia y diversidad”, explica Molina Pita.

La exposición aborda temas como la identidad de género, la raza, las disidencias sexuales y las violencias sistémicas, construyendo un relato visual alternativo y necesario.

Un aspecto destacado de “Miradas Reveladas” es su diálogo interdisciplinario. Las imágenes son acompañadas por fragmentos de la poetisa Mai Fornés, creando una simbiosis entre la narrativa visual y la literaria que refuerza el carácter político del proyecto.

Organizada por el Colectivo Reveladas, esta agrupación trabaja desde 2021 para profesionalizar y dar voz a las fotógrafas en Argentina y el resto del continente. Tras diversas muestras itinerantes, la llegada a la Galería Suyai TV representa su consolidación en el entorno digital global. “Miradas Reveladas” puede visitarse libremente desde cualquier sitio del mundo conectado, solo accediendo a través de este link.

Fuente: Suyaitv.cl.
