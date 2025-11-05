Muestra virtual de arte digital y fotografía expandida «Cartografías del cuerpo y la memoria» en la vanguardista plataforma gratuita Galería Suyai TV

La arquitecta y artista peruana Mila Huby propone una mirada expandida sobre los territorios físicos y emocionales

La Galería Suyai TV acoge la conmovedora exposición “Cartografías del Cuerpo y la Memoria”, de la arquitecta y artista peruana Mila Huby (Perú, 1965). La muestra se inscribe en la línea curatorial dedicada a visibilizar procesos contemporáneos de arte digital, fotografía expandida y experimentación audiovisual.

Mila Huby utiliza la antigua metáfora de los navegantes, que se guiaban por la relación entre el cielo y el mar, como punto de partida para relatar su propia travesía. Las líneas cartográficas, impresas en las costas, el mar, el desierto y el cuerpo femenino, se convierten en las cicatrices de un viaje cargado de recuerdos y significado.

Desnudar el desarraigo y la opresión

En sus imágenes, el mar y el desierto constituyen el paisaje que rodea a personajes femeninos que parecen sufrir un encierro, una metáfora crítica de una sociedad opresiva, injusta y desigual. A través de su arte, la artista busca la liberación, viajando con esas cartografías que representan lo vivido.

El escritor peruano Guillermo Niño de Guzmán describe la profunda conexión de la artista con su obra: «Mila Huby es una viajera impenitente que lucha contra el desarraigo pero ha conseguido que el territorio plástico y visual sea su territorio natural de residencia.«

“Cartografías del Cuerpo y la Memoria” es una exposición que invita a una travesía poética, mostrando la fuerza y determinación de una artista madura y versátil con mucho que decir sobre la identidad y la memoria femenina. La obra puede visitarse en la plataforma Galería Suyai TV, accediendo a través de este link.

