Museo Artequin Santiago invita a “Un viaje a la increíble Bauhaus”

Un recorrido interactivo por el mundo de la forma, el color y la función, principios con los que la escuela alemana revolucionó el arte, el diseño y la arquitectura

Autor: El Ciudadano
El Museo Artequin de Santiago invita a toda la familia a sumergirse en el universo de la escuela que revolucionó la estética moderna con la exposición “Un viaje a la increíble Bauhaus”. La muestra celebra el legado de la institución fundada en 1919 por Walter Gropius en Alemania, y que derribó las fronteras entre el arte y el oficio, transformando para siempre la arquitectura, el diseño gráfico y la vida cotidiana.

La exhibición estará abierta al público hasta el 1 de febrero de 2026, ofreciendo una oportunidad única para entender por qué premisas como «la forma sigue la función» o «menos es más» siguen vigentes en el siglo XXI.

¿Qué es la Bauhaus y por qué cambió el mundo?

La Bauhaus no fue solo una escuela, fue un movimiento que unió la creatividad con la técnica bajo la idea central de “aprender haciendo”.

En este recorrido, los visitantes podrán explorar el contexto histórico y los diferentes periodos por los que pasó esta importante corriente de diseño. También conocerán a artistas fundamentales como Wassily Kandinsky, Josef Albers, Johannes Itten y Anni Albers, entre otros, quienes marcaron con su obra y enseñanza esta única escuela.

Fiel al espíritu educativo del Museo Artequin, la muestra no es solo para observar, sino para participar. La iniciativa incluyevisitas mediadas para grupos y colegios, talleres artísticos y concursos para universitarios, en una invitación especial dirigida a estudiantes de diseño y arquitectura para reinterpretar el legado de la Bauhaus.

La exhibición incluye diseño gráfico, la pintura, los objetos cotidianos como juguetes y sillas, la arquitectura, los textiles y el innovador Ballet Triádico, «un símbolo de la reforma de la danza y la escenografía teatral». Todo esto se presenta a través de reproducciones de obras de arte, registros fotográficos y maquetas de algunos objetos que nos permiten entender cómo esta escuela marcó un antes y un después en el arte y el diseño moderno

«La exposición busca acercar a niños, jóvenes y adultos a los principios de forma, color y función que definieron al arte moderno.»

Coordenadas

• Exhibición “Un viaje a la increíble Bauhaus”.
• Hasta el 1 de febrero de 2026. Abierta de martes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas. Los fines de semana y festivos, abierto de 11:00 a 18:00 horas.
Museo Artequin, Portales 3530, Estación Central, Santiago.

Fuente: Artequin.cl.
