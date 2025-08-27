Epica regresa a Chile con su poderoso metal sinfónico

La aclamada banda holandesa de metal sinfónico Epica regresa a nuestro país para presentarse el próximo martes 16 de septiembre en el Teatro Caupolicán de Santiago, con un emocionante show de grandes éxitos y nuevo material. Los italianos de Fleshgod Apocalypse, conocidos por su estilo único de death metal técnico, serán los encargados de abrir la noche.



“¡Nos emociona anunciar nuestro regreso a Latinoamérica! – comentó la formación -. La pasión y la dedicación que hemos recibido de nuestros fans locales son inigualables. Con varias canciones nuevas, garantizamos un repertorio completo. No olviden enviarnos ideas de canciones que les gustaría ver en el repertorio.”

Epica fue fundada en el año 2002 por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Jansen después de su salida de la banda After Forever. Su música mezcla la voz mezzosoprano/soprano de Simone Simons con guitarras melódicas y contundentes, usando voces guturales, orquestas, coros, y en ocasiones letras y pasajes en latín. También destacan por el concepto filosófico y espiritual en sus canciones, potenciado con sonidos cercanos al metal progresivo.

Así, la banda ha sido una fuerza innovadora en el metal, fusionando la potencia del estilo con la sofisticación de la música clásica. Su influencia se extiende globalmente, y su capacidad para reinventarse ha consolidado su posición como una de las agrupaciones más respetadas del género.

Entradas disponibles en PuntoTicket.