Desde la costa de Valdivia, Chola y Gitano endulzan y amargan los sentidos con “Miel y hiel”, su nuevo disco

Chola y Gitano es un dúo de cantautores – Belén Rojas, Chola, en voz, guitarra y bajo; y Damián Gallardo, Gitano, también en voz, guitarra y percusiones -, creadores escénicos y multiinstrumentistas, radicado en Punta Brava, costa de Valdivia. Su sonido bebe de ritmos americanos y flamencos, y sus letras se nutren del amor y protección a la tierra y sus seres.

Un viaje sonoro y poético

«Miel y hiel» es su segundo álbum. Una analogía sónica de las múltiples contradicciones que están presentes en las relaciones personales y en la intimidad. El título se inspira en el refrán “no hay miel sin hiel”, reflejando la coexistencia del caos y el equilibrio, la belleza y la fealdad. Chola explica que el disco es un recordatorio de nuestra propia naturaleza, una verdad universal que todos compartimos.

El proyecto se nutre lírica y estéticamente del poemario Sueño Azul del reconocido poeta mapuche Elicura Chihuailaf, elevando la profundidad de sus letras. Gitano añade que el álbum es una catarsis emocional, una invitación a cuestionar las relaciones más profundas y a usar el arte como un impulso para el crecimiento personal, todo ello a través de melodías bailables que evitan el sufrimiento.

Un panal de emociones y creatividad en escena

El lanzamiento de «Miel y hiel» en vivo es una experiencia teatral y visual única. En su presentación en Matucana 100, la banda se desplegó en el escenario con un montaje performático que incluyó visuales, voces en off, dramaturgia y un elenco de cinco músicos.

El imaginario apícola se utiliza como una ficción distópica, donde el corazón humano es un panal que cultiva tanto ternura como codicia. Gitano resalta cómo esta propuesta interpela al público, cuestionando el sentido de comunidad y la importancia de proteger la «colmena» humana. La puesta en escena fusiona lo audiovisual, teatral y musical en un viaje inmersivo.

Trayectoria y reconocimiento

La trayectoria de Chola y Gitano suma su EP “Mi estrella la Tierra”, que se transformó en un show teatral en 2018, y su primer álbum «Selva soberana», nominado a mejor disco de música raíz en los Premios Pulsar 2023. Han llevado su música a escenarios internacionales en Chile, Colombia y Canadá, consolidando su reputación como artistas innovadores.



El álbum está disponible para su venta en forma física y puedes adquirirlo a través del Instagram @cholaygitano o puedes descargarlo en www.portaldisc.com.



Fuente: elsureno.cl.