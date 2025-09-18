Foro «Conecta Cultura» abre inscripciones para potenciar las industrias creativas de la Región de Coquimbo

El evento, organizado por Fundación Chile Violines y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizará el 24 y 25 de septiembre en el Auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás, sede La Serena

Autor: El Ciudadano
La Serena se prepara para ser el punto de encuentro del sector cultural. Los días miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 2025, la Fundación Chile Violines organizará el Foro de Industrias Creativas “Conecta Cultura”, un evento gratuito diseñado para reflexionar sobre la sostenibilidad, el acceso y la innovación en el ámbito cultural. La actividad, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se llevará a cabo en el Auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás.

El Foro reunirá a representantes de los sectores cultural, académico, social y productivo, con el objetivo de impulsar el talento y la creación de redes en la Región de Coquimbo. En palabras del Seremi de las Culturas, Cedric Steinlen Cuevas, “iniciativas como esta demuestran el compromiso de nuestro ministerio con la creación de oportunidades para los artistas de la Región de Coquimbo, impulsando su crecimiento y visibilizando el talento que nos representa”.

Diálogo y networking para el ecosistema cultural

El programa de “Conecta Cultura” se estructurará en torno a cinco paneles de conversación que abordarán las dimensiones clave del desarrollo del sector. Los temas a tratar son:

  • Comunicar Cultura: El rol del periodismo y las plataformas digitales.
  • Financiamiento y Sostenibilidad: Modelos de gestión e innovación para diversificar recursos.
  • Educación y Accesos Creativos: Experiencias de mediación para una cultura inclusiva.
  • Perspectivas de Género: Equidad en la creación, gestión y representación artística.
  • Cultura, Territorio y Públicos: Estrategias de turismo patrimonial y comunitario.

Además de los paneles, un elemento central del encuentro será el networking. La jornada del primer día se centrará en la vinculación con empresas y emprendedores, mientras que el segundo día priorizará el diálogo entre gestores y agentes culturales. Estas instancias buscan generar redes colaborativas que permitan proyectar iniciativas creativas más allá del evento.

Coordenadas

Foro de Industrias Creativas “Conecta Cultura”
Miércoles 24 y jueves 25 de septiembre.
Auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás, sede La Serena, Ruta 5 Norte N°1068, La Serena.
Inscripciones hasta el 21 de septiembre en el siguiente link.

Foto encabezado: Culturaacompanada.blogspot.com.
