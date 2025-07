La Bestia de Gevaudan regresa a Chile con concierto benéfico por Gaza

Después de una exitosa tercera gira europea y más de un año sin pisar escenarios nacionales, la aclamada banda La Bestia de Gevaudan anuncia su esperado regreso a Chile con un concierto muy especial. El evento, que tendrá lugar el sábado 9 de agosto a las 21:00 horas, en Mibar (Santa Isabel 0350, Providencia), buscará recaudar fondos destinados íntegramente a Gaza.

La agrupación, que recientemente compartió escenario con grandes nombres como This Will Destroy You, Maserati, Conjurer y Emma Ruth Rundle en el prestigioso Dunk!Fest 2024 en Bélgica, demuestra una vez más su compromiso social. Para esta noble causa, se han aliado con Pedals for Gaza (@pedalsforgaza), una organización dedicada a canalizar la ayuda directamente. Los fondos recaudados se entregarán a la Alianza de Niños del Medio Oriente y, también, directamente a familias afectadas en la región.

El concierto no solo marcará el reencuentro de La Bestia de Gevaudan con su público chileno, sino que también contará con la participación de la destacada banda de dark folk Las 3 Marías, prometiendo una noche inolvidable de música y solidaridad.

No te pierdas la oportunidad de apoyar una causa vital mientras disfrutas de dos de las propuestas musicales más interesantes de la escena local e internacional. Las entradas para este concierto benéfico ya están disponibles a través de Portaltickets