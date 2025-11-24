La Nueva Ola celebra 60 años de Revista Ritmo con show en Concepción

Las canciones que marcaron una época de oro en la música chilena – y que siguen brillando hasta hoy – regresan con sus voces originales en la celebración de los 60 años de la Revista Ritmo. El espectáculo central de La Nueva Ola se realizará el viernes 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Concepción, y promete una noche cargada de emociones, nostalgia y música para cantar y bailar de principio a fin.

El show será una «oportunidad imperdible para evocar la nostalgia y revivir los recuerdos de La Nueva Ola de la mano de sus icónicos protagonistas», señala Leonardo Viera, productor de Kamada Live Entertainment.

Un elenco estelar de La Nueva Ola

El concierto de aniversario reunirá a referentes esenciales de La Nueva Ola, quienes interpretarán los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones y que ya son parte del legado musical chileno.

El elenco estelar incluye a José Alfredo “Pollo” Fuentes, Gloria Benavides, Germán Casas, los Hermanos Zabaleta, Wildo, Horacio Saavedra, Marisa, además de un emotivo tributo a Cecilia, la Incomparable, e invitados especiales.

El productor adelanta que el show será un «espectáculo vibrante, para cantar a todo pulmón y conectarse con aquellos momentos especiales, revivir historias, recordar un amor o la alegría que nos han dado estas canciones que se han vuelto trascendentales en nuestra cultura pop”.

Revista Ritmo: un ícono que impulsó el rock y el pop chileno

La Revista Ritmo, creada en 1965, es un ícono indiscutible en la historia de la música popular nacional. Nació para acompañar al público juvenil que seguía a los artistas de La Nueva Ola, movimiento inédito en Chile que popularizó masivamente el pop y el rock and roll.

Este fenómeno cultural impulsó clubes de fans, programas de radio y televisión, y una industria musical sin precedentes en el país. El concierto por los 60 años de la Revista Ritmo es una invitación para celebrar esa historia, reviviendo las canciones que marcaron a todo un país.

Coordenadas

Show Aniversario 60 Años Revista Ritmo / La Nueva Ola

Viernes 12 de diciembre, 19:00 horas.

Gimnasio Municipal de Concepción, Avenida General Oscar Bonilla 2700, Concepción.

Entradas disponibles a través de Evently.cl.

Fuente: Kamadaproducciones.com.

