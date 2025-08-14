Por primera vez en El Mesón Nerudiano: homenaje a Roberto Parra en el marco de los 30 años de su partida

Este año, Chile conmemora tres décadas de la partida del inolvidable Roberto Parra Sandoval, creador del Jazz Guachaca y de las célebres décimas de La Negra Ester. Un músico y poeta que, con su guitarra y su pluma, retrató como pocos la vida, el amor y las calles de nuestro país.



Coincidiendo con el estreno en cines el 21 de agosto de la nueva película de Boris Quercia, Me rompiste el corazón – que rescata parte del espíritu popular y urbano presente en la obra de Parra -, El Mesón Nerudiano y la agrupación La Memoria Guachaca han querido rendir un homenaje único e irrepetible al inolvidable artista.



La cita es el miércoles 27 de agosto en la mítica cava de El Mesón Nerudiano, donde se presentará un concierto audiovisual que sumergirá al público en la vida y obra de Roberto Parra

Durante la velada, el asistente podrá:

• Disfrutar de su música en vivo, interpretada magistralmente por La Memoria Guachaca.

• Ver imágenes de archivo del Chile de los años 60, 70 y 80.

• Escuchar entrevistas exclusivas con la voz del propio Roberto Parra, revelando anécdotas e historias que marcaron su vida.

Todo esto, acompañado de la reconocida cocina de El Mesón Nerudiano, con su carta de cócteles y vinos cuidadosamente seleccionados para la ocasión.

“No quisimos hacer un concierto más, sino un verdadero viaje por la memoria. Roberto Parra no solo creó un estilo musical, creó un pedazo de identidad chilena que sigue viva”, comenta Rodrigo Cabello, director musical de La Memoria Guachaca.



Coordenadas

Miércoles 27 de agosto 2025, desde las 20:00 horas.

El Mesón Nerudiano, Dominica 35, Recoleta, Barrio Bellavista, Santiago.

Entradas en PortalTickets y boletería de El Mesón (cupos limitados).