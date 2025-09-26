Rock Hudson vuelve tras 20 años y lanza «Lumen», su tercer disco

Tras casi dos décadas de silencio discográfico, la banda nacional Rock Hudson (conformada por Ximena Muñoz, Fernando Lasalvia y Pedro Comparini) está de vuelta. El conjunto, que irrumpió en 2005 con el aclamado álbum “El Elela” (ganador del Premio APES y del Best Electronic en el Diesel Music Festival de Milán), anuncia el lanzamiento de “Lumen”, su tercer disco y sucesor de “Quintana Roo” (2006).



El título «Lumen», que hace referencia a la unidad de flujo luminoso, es el concepto transversal que guía este nuevo trabajo. El álbum y su puesta en escena exploran la metáfora de la banda como una fuente que transita constantemente entre la luz y la oscuridad, prometiendo una experiencia sensorial completa.

Un sonido retro-futurista con melancolía electrónica

Registrado en Gran Pez Estudio, «Lumen» consolida el sonido de Rock Hudson con mayor madurez musical. El álbum se define por un estilo cercano al retro-futurismo, caracterizado por bases detalladas, sintetizadores y un meticuloso trabajo de guitarras y bajos.

La mayor sorpresa de este disco es su paleta sonora: la mezcla de la electrónica con instrumentos análogos como el palo de agua y baterías tradicionales. Esto, sumado a la melancolía de sus letras en inglés e impredecibles líneas vocales, se inspira en pianos clásicos del film noir, el trip hop y toques de ópera rock.

El nuevo trabajo, que viene precedido por el single “Invisible” – acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Rojas con dirección de arte digital de Matías Boza -, es además el primer disco de la banda bajo el sello Cooperativa Ronda.

Lanzamiento en vivo en Santiago

El estreno en sociedad de «Lumen» será en la Sala SCD Egaña el próximo sábado 11 de octubre de 2025. El concierto promete un sonido impecable y una interesante propuesta visual y de luces, totalmente coherente con el concepto del álbum. El disco saldrá a la venta en formato físico en el evento y estará disponible ese mismo día en todas las plataformas de streaming.



Las entradas ya se venden a través de Portaltickets.



Fuente: Musicachilena.cl.