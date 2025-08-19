The Kovenant debuta en Chile presentando su icónico álbum ‘Nexus Polaris’

Tras más de una década de silencio, los pioneros del black metal sinfónico The Kovenant, anuncian su tan esperado debut en Chile. La banda noruega se presentará en Santiago el próximo 2 de septiembre en un show especial donde interpretarán por completo su influyente álbum ‘Nexus Polaris’.



The Kovenant, conocidos por su sonido vanguardista que fusiona el black metal con elementos sinfónicos e industriales, se formaron en 1992 bajo el nombre de Covenant. Su segundo disco, ‘Nexus Polaris’ (1998), los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en un referente del género y ganándoles un Grammy Noruego. Con temas clásicos como «The Sulphur Feast» y «Planetarium», el álbum es un pilar del metal extremo.

Para este concierto único, la banda regresa con una formación casi original: Nagash (voz y bajo), Hellhammer (batería), Astennu (guitarra), Sverd (teclados) y la voz soprano de Sarah Jezebel Deva. El guitarrista y cofundador Blackheart/Psy Coma será momentáneamente reemplazado por Knut Magne Valle, de Arcturus.



El espectáculo contará con la participación de las bandas nacionales Born in Saturn y Aisthesis como teloneros, prometiendo una noche inolvidable para los fans del metal en Chile.



Las entradas para este evento histórico están disponibles a través de PuntoTicket.