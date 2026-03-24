Música y memoria: Mauricio Redolés brinda concierto único en Trotamundos Valparaíso para celebrar los 30 años del disco ¿Quién mató a Gaete?

El poeta y músico chileno, Mauricio Redolés, se presentará el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en Trotamundos Valparaíso (Blanco 1253) para conmemorar los 30 años del álbum ¿Quién mató a Gaete?, considerado uno de los 50 mejores discos chilenos de la historia por la revista Rolling Stone. Recientemente, el mismo disco apareció seleccionado en el libro “200 Discos del Rock Chileno” (Ocho Libros), de Gabriel Chacón, Felipe Godoy, Cristofer Rodríguez y César Tudela, texto que señala que el álbum presenta “momentos musicales diversos y tremendamente ingeniosos”.

Redolés tocará junto a algunos de los músicos originales de la grabación, incluyendo a Kiuge Hayashida, guitarrista de Charly García por 20 años; el músico y productor musical, Cuti Aste, miembro de Electrodomésticos, Javiera y Los Imposibles e invitado al grupo Los Tres; Toly Ramírez Jr., bajista de Los Tetas (1998-2004/2011-2017) y del álbum Ser Humano de Tiro de Gracia.

Y serán parte del show las actrices Marta Leyton, quien es cantante e integrante hace 28 años de la compañía de teatro Casa del Arte de Rancagua, y Corina Pastenes, que, a través su larga trayectoria, ha tenido apariciones en teatro y televisión, además de ser la voz original de «la Chica Poco Comunicativa», que aparece en este álbum. También estará presente Sebastián Redolés, quien grabó en el disco entre los siete y ocho años (hoy tiene 38), participando en tres canciones, entre otras «¿Quién mató a Gaete?», donde con su voz y golpeando una cacerola cierra el emblemático álbum.

Respecto al sentido del concierto y su importancia, Mauricio Redolés, expresa: “Cuando me invitaron a grabar el álbum ¿Quién mató a Gaete? yo no tenía un grupo musical habitual de acompañamiento, entonces junto al productor musical, Álvaro Henríquez, nos pusimos a buscar músicos, músicas y actrices. El asunto es que luego de un proceso de acierto/error se fue conformando el grupo que finalmente grabó en 1996. Mirando en retrospectiva, pienso que por buen ojo o por casualidad logramos juntar un conjunto de personas muy talentosas que promediaba los veinticinco años de edad. Las carreras posteriores de todas ellas, hablan por sí solas. O sea, grabamos con un grupo de lo mejorcito que en ese entonces andaba dando vueltas por la escena musical joven. Treinta años después, este 4 de abril, varios y varias nos volveremos a encontrar en el Trotamundos de Valparaíso, como verdaderos y verdaderas trotamundos”.

Origen del himno ¿Quién mató a Gaete?

La canción homónima surgió en 1994 como un juego improvisado entre Redolés y su hijo de cinco años, Sebastián, para recibir a Pedro Gaete, viejo amigo militante del MAPU, activista cultural y dueño de La Casona de San Isidro, espacio importante durante la dictadura que albergó a artistas reprimidos porel gobierno militar. Al abrir la puerta, cantaron «¿Quién mató a Gaete?, el copete, el copete, loh cueteh, loh cueteh», lo que inspiró el tema que cierra los 18 tracks del disco, producido por Álvaro Henríquez y Hernán Rojas con invitados como Claudio Narea.

Redolés explica que Gaete «no era sólo Gaete», sino una excusa para retratar un Chile en transición, con impunidad y desconcierto, aludiendo al Fondart, La Cuarta, Luz Casal y su compañero de celda Alfonso Murúa durante su detención en la Ex Cárcel de Valparaíso (1974-1975). Además, Pedro Gaete fue ciclista y deportista abstemio, convirtiéndose en mito gracias al disco que generó un fenómeno subterráneo en los 90 con blues, cuecas, ritmos caribeños y sátira social.

Hoy con 30 años de trayectoria, el disco no encaja en el formato de canción pop, sino que, mediante sus relatos, a la manera de breves radioteatros, establece su peso en los textos, pletóricos en observaciones cotidianas, imágenes del Chile de la transición, entre la euforia y la tensión.

El álbum sintetiza el universo de Redolés con éxitos como «No tengo», «Llegando a Yungay», «Chica poco comunicativa», «Eh rica» y «Marcando ocupao”, que, sin el sostén de la industria cultural ni los grandes medios de comunicación, alcanzó impacto y trascendencia entre la gente que, boca a boca, fue expandiendo la influencia de este disco fundamental para la música chilena.

Este evento evoca su historia de resistencia, desde peñas clandestinas en dictadura hasta 50 años de carrera, fusionando poesía, rock y la memoria de nuestro país.

• Entradas disponibles en Passline.com.

• Redes sociales: @mauricioredoles y @trotamundosvalpo.

