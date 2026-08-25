Niebla Games exhibirá Dreamhealer en gamescom dev, el principal encuentro de desarrollo de videojuegos de Europa

Niebla Games, estudio independiente de juegos de video con base en Valparaíso, anuncia que Dreamhealer, su nuevo juego de estrategia, puzzle y gestión, fue seleccionado para ser exhibido oficialmente en gamescom dev 2026, espacio enfocado en desarrolladores de videojuegos, evento que tiene lugar en Colonia, Alemania, entre el 24 y el 30 de agosto.

Dreamhealer es parte de la selección oficial del evento, integrada por 24 proyectos independientes provenientes de distintos países. Su participación marca un nuevo hito internacional para Niebla Games y posiciona al proyecto en una de las instancias profesionales más relevantes de la industria global de videojuegos, conectando al estudio con publishers, inversionistas, plataformas, medios especializados y otros actores clave del ecosistema internacional.

“Para Niebla Games, exhibir Dreamhealer en gamescom dev es una oportunidad muy importante para mostrar el proyecto frente a una audiencia profesional internacional y abrir nuevas conversaciones con publishers, plataformas y socios estratégicos”, señaló Maureen Berho, CEO y productora de Niebla Games. “Este hito también refleja una nueva etapa para el estudio, en la que estamos conectando nuestros más recientes proyectos originales con nuevas oportunidades de colaboración global”.

Dreamhealer es un videojuego single-player que combina estrategia espacial, puzzle y gestión de santuario. En él, los jugadores encarnan a una joven curandera capaz de emprender viajes espirituales al mundo de los sueños para sanar a su comunidad. A través de decisiones tácticas, resolución de puzzles espaciales y administración de recursos, el juego propone una experiencia sobre la sanación, la memoria y el cuidado colectivo.

La selección en gamescom dev se suma a otros reconocimientos recientes para Dreamhealer. Anteriormente, el proyecto fue seleccionado por la Draknek New Voices Puzzle Grant 2025/2026, una beca internacional impulsada por Draknek & Friends para apoyar a desarrolladores de videojuegos de puzzle pertenecientes a grupos y contextos subrepresentados.

Este nuevo hito internacional llega además en un año clave para Niebla Games. En julio de 2026, el estudio lanzó Causa: Into the Dusk en Google Play, con incorporación posterior a Google Play Pass, tras completar el proyecto apoyado por el Indie Games Fund de Google Play. El título, un juego premium de estrategia y cartas para un jugador, superó las 1.500 instalaciones y mantiene una evaluación promedio de 4,8 sobre 5 en Google Play.

Con Causa: Into the Dusk, Niebla Games adaptó al ecosistema mobile una propiedad intelectual originalmente desarrollada para PC, rediseñando su interfaz, progresión y experiencia para dispositivos Android. Con Dreamhealer, el estudio continúa profundizando su trabajo en juegos de estrategia con identidad propia, explorando nuevas formas de combinar sistemas y mecánicas de forma innovadora.

Tras su participación en gamescom dev, Niebla Games también se sumará a la presencia chilena en Gamescom, donde una delegación nacional de empresas desarrolladoras de videojuegos participará con apoyo de ProChile. Esta instancia permitirá al estudio continuar presentando Dreamhealer ante potenciales socios internacionales y fortalecer la visibilidad de la industria chilena de videojuegos en Europa.

Dreamhealer se encuentra actualmente en desarrollo para PC, con miras a futuras plataformas. Niebla Games buscará durante gamescom dev y Gamescom nuevas oportunidades de publicación, financiamiento, distribución y colaboración internacional.

Acerca de Niebla Games

Niebla Games es un estudio independiente de videojuegos con base en Chile, enfocado en crear experiencias originales de estrategia y puzzle con una fuerte identidad de diseño. El estudio desarrolla juegos para PC, consolas y plataformas mobile, con trabajos anteriores como Causa: Into the Dusk, Causa: Voices of the Dusk, y el próximo Dreamhealer.

La participación de Dreamhealer en gamescom dev forma parte del proyecto “Dreamhealer en Gamescom 2026”, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.