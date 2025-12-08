¡No te quedes “Sin Kastigo”! Rock, blues punk y poesía con lo mejor de la escena independiente

La productora Bajo Mundo invita al evento cultural “Sin Kastigo”. La cita es este sábado 13 de diciembre en el Centro Cultural Casa Marx de Valparaíso, y promete ser una noche vibrante y electrizante, perfecta para los amantes del rock potente, el blues punk y la poesía con lírica aguda. El encuentro busca destacar a lo mejor de la escena musical independiente local y nacional.

Un selecto cartel de lujo

La jornada tendrá un fuerte acento porteño, con destacadas agrupaciones provenientes de la ciudad portuaria. La audiencia podrá sumergirse en la energía de Taira y la Escala de Mercalli – banda de rock liderada por la cantautora Taira Pizarro, quienes lanzan su videoclip “Viaje Místico” -, el potente blues punk en formato solista de Florez del Pantano, y el particular estilo musical de Peliento.

El line-up se completará con una visita estelar desde la capital. La banda Gatonauta, oriunda de Santiago, aportará su distintivo sonido sónico y experimental al evento.

Además de la música, la velada tendrá una importante dimensión literaria. El reconocido poeta Oscar Saavedra ofrecerá una intervención lírica que complementará el ambiente cultural de alto voltaje.

Bajo Mundo convoca a toda la comunidad porteña y a los seguidores de la música rock independiente a ser parte de esta confluencia de talentos.

Coordenadas

“Sin Kastigo”, encuentro de música independiente en vivo.

Sábado 13 de diciembre 2025, 21 horas.

Centro Cultural Casa Marx, Avenida Ecuador 12, Valparaíso.

Entrada $3.000.- pesos.



