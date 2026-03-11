Norte Magnético abre convocatoria para especialización inédita en artes visuales

El arte contemporáneo está cada vez más influenciado por la tecnología, la experimentación y los aportes de distintas áreas del conocimiento que expanden continuamente sus lenguajes, soportes y modos de producción. Así y todo, faltan en Chile más espacios para reflexionar sobre las prácticas artísticas contemporáneas.

Norte Magnético, iniciativa de la Fundación Urdimbre, viene a llenar este vacío con una nueva convocatoria dirigida a artistas interdisciplinares de todo Chile, quienes podrán acceder a un curso avanzado con contenidos escasamente disponibles en la oferta académica nacional.

Por lo tanto, la nueva apuesta de Urdimbre se presenta como un programa de especialización que combinará análisis teórico, estudios de caso y discusión colectiva, recursos desde los cuales, esperan fortalecer los procesos de investigación y creación de sus participantes.

Un cuerpo temático y docente de excelencia

Financiada por el MINCAP a través del Fondart Regional, la segunda edición de Norte Magnético propone un recorrido por las transformaciones del arte contemporáneo desde una perspectiva expandida, atendiendo a los cruces entre lenguajes, tecnologías, dispositivos y modos de exhibición.

En sus cuatro módulos, el curso abordará los vínculos entre prácticas artísticas e inquietudes científico-tecnológicas, las tensiones entre imaginación e Inteligencia Artificial, los desplazamientos del audiovisual hacia la videoinstalación, performance y prácticas de sitio específico, y la exposición entendida como una forma de escritura y como obra en sí misma.

En ese sentido, destaca la presencia de un destacado cuerpo docente de Argentina, Colombia y Chile, el cual estará integrado por: Nadia Martin (Dra. en Teoría Comparada de las Artes), Andrés Burbano (Ph.D en Artes y Tecnología de Medios), Gabriela Golder (Master en Hypermedia) y Camilo Yáñez (Magíster en Artes Visuales).

Diego Véliz, director de Fundación Urdimbre, señala: “Nos moviliza activar una alternativa educativa que traiga contenidos avanzados a un espacio horizontal, descentralizado y gratuito. Aunque no solo queremos que los artistas puedan especializarse, sino que también, generen redes de trabajo e incursionen en temáticas que motiven la producción de obra. En ese contexto, la nueva edición de Norte Magnético reunirá un variopinto de prácticas artísticas para abrir un mapeo de posibilidades que sirvan de inspiración, pasando desde las obras más recientes que acuden a la IA hasta la comprensión de la exposición como un dispositivo creativo.”

Becas para artistas de todo Chile

Fundación Urdimbre otorgará 25 becas para artistas de todo Chile, gracias a las cuales, las personas beneficiadas podrán cursar gratuitamente el programa.

Norte Magnético se desarrollará en formato virtual desde fines de mayo a mediados de julio del 2026, sumando un total de 45 horas cronológicas que serán certificadas por la Organización.

Para quienes deseen postular, la convocatoria estará abierta hasta el 17 abril. Toda la información se puede encontrar en Fundacionurdimbre.cl.