Ñuble en Movimiento abre convocatoria para su primera edición y busca impulsar las artes escénicas desde la región

Crear un espacio donde las artes escénicas puedan encontrarse, circular y proyectarse, es el propósito de Ñuble en Movimiento, un nuevo festival gestionado por Fundación Teatro La Matriz, que realizará su primera edición entre el 9 y el 18 de octubre de 2026 en San Carlos.

Durante 10 días, la ciudad será escenario de una programación de teatro, danza, circo y propuestas interdisciplinares, a la que se sumarán instancias de mediación, formación, conversación y encuentro entre artistas, públicos y agentes culturales.

Más que concentrar una serie de espectáculos, el festival busca instalar un espacio permanente de encuentro para las artes escénicas en la región, fortaleciendo la creación local y generando nuevas posibilidades de circulación y vinculación para artistas y compañías.

Al respecto, la directora ejecutiva de Teatro La Matriz, Paola Castro Vasquez, explica que «Ñuble tiene una comunidad artística muy activa, con creadores, compañías y artistas que están produciendo desde el territorio, pero que muchas veces necesitan mayores espacios de circulación, encuentro y visibilización».

«Ñuble en Movimiento nace justamente para generar ese espacio. Queremos que sea un festival que ponga a las artes escénicas de la región en el centro, que permita mostrar lo que aquí se está creando y, al mismo tiempo, abrir la región a nuevas experiencias y lenguajes provenientes de otros territorios», puntualizó la directora.

Convocatoria seleccionará 12 propuestas

Con un marcado énfasis territorial, el Festival nace además como una apuesta por la descentralización cultural. Su programación combinará creaciones desarrolladas en Ñuble con trabajos provenientes de otras zonas de Chile, propiciando el intercambio de experiencias y la construcción de redes entre distintos territorios del país.

También, como parte central de su primera edición, Ñuble en Movimiento abrió su Convocatoria 2026, dirigida tanto a artistas y compañías de la Región de Ñuble como a creadores de otras regiones. En total serán seleccionadas 12 obras y propuestas escénicas, distribuidas en 3 líneas:

Creación Escénica Nacional: seleccionará 2 obras provenientes de regiones distintas a Ñuble, fortaleciendo el intercambio y la circulación artística entre territorios.

Creación Escénica Regional: seleccionará 6 obras de la Región de Ñuble: 2 de teatro, 2 de danza, 1 de circo y 1 propuesta interdisciplinaria.

Pequeño Formato Regional: seleccionará 4 propuestas de Ñuble de entre 5 y 15 minutos de duración. Podrán ser trabajos terminados o en proceso de creación y serán presentados conjuntamente en una jornada de JAM escénica.

Esta última línea busca abrir también un lugar para trabajos en desarrollo y formatos breves, ampliando las posibilidades de participación y permitiendo que procesos creativos en distintas etapas puedan encontrarse con otros artistas y con el público.

«Esta convocatoria es una invitación a mostrar lo que se está creando en la región y a ser parte de un espacio que queremos construir colectivamente. No buscamos solamente obras terminadas, también queremos conocer la diversidad de miradas, lenguajes y propuestas que existen en nuestra región», plantea la directora Paola Castro.

«Por eso, mi invitación es a confiar en sus procesos creativos y entender que esta primera versión de Ñuble en Movimiento también se construye con ellos y ellas. Queremos que el festival sea una plataforma para que los artistas de Ñuble conecten entre sí y proyecten su creación dentro y fuera de la región», remarcó la gestora cultural.

Para la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble, Nataly De La Hoz, «Ñuble en Movimiento es una excelente noticia para las artes escénicas de nuestra región, porque abre un nuevo espacio de encuentro, circulación y proyección para nuestros artistas y compañías».

«Como Ministerio de las Culturas nos interesa especialmente apoyar iniciativas que fortalezcan la creación local y, al mismo tiempo, permitan generar vínculos con artistas de otras regiones del país. Invitamos a los creadores de Ñuble a ser parte de esta primera edición, a postular sus obras y propuestas y a aprovechar esta oportunidad para mostrar el talento y la diversidad de la escena regional», agregó la autoridad regional.

¿Quiénes y cómo pueden postular?

Las postulaciones deben ser realizadas por personas mayores de 18 años, quienes actuarán como responsables y contraparte ante la organización del Festival. El proceso deberá completarse dentro del plazo establecido y exclusivamente a través del formulario oficial de la convocatoria.

Cada propuesta deberá identificar a todas las personas que participarán de la presentación, incluyendo intérpretes y equipo técnico, y los antecedentes entregados deberán ser completos y veraces. Asimismo, las propuestas deberán contar con disponibilidad para las fechas correspondientes a su línea y disciplina.

Las y los postulantes serán responsables de contar con los derechos y autorizaciones necesarios para la presentación pública de las obras, así como para el uso de textos, música, imágenes u otros contenidos protegidos incorporados en ellas.

Además, los requerimientos técnicos deberán ser informados de manera completa al momento de postular y tendrán que ajustarse a las condiciones y al equipamiento disponible en los espacios del Festival.

Las postulaciones están abiertas hasta el lunes 31 de agosto de 2026, a las 17:00 horas, en este LINK

Un festival para fortalecer la escena regional

Uno de los principales desafíos de Ñuble en Movimiento será contribuir a que las artes escénicas desarrolladas en la región tengan mayores espacios de exhibición, encuentro y proyección.

En ese sentido, el Festival busca convertirse en una plataforma que trascienda sus diez días de programación y contribuya a fortalecer el ecosistema cultural de Ñuble, favoreciendo la generación de redes entre compañías, creadores, públicos y agentes del sector.

Al mismo tiempo, la presencia de propuestas provenientes de otras regiones permitirá establecer un diálogo entre la creación local y otras escenas del país, poniendo a Ñuble en el circuito de circulación de las artes escénicas nacionales.

El proyecto Ñuble en Movimiento – Festival de Artes Escénicas para la Región de Ñuble es financiado por el Fondo de las Artes Escénicas, Línea de Festivales y Encuentros, Modalidad Regionales, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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