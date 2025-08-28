Nueva versión Los Ríos Territorio Visual 2026 abre convocatoria a residencia artística

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su Departamento de Fomento, lanza la sexta versión de su programa Los Ríos Territorio Visual. Este año, la iniciativa presenta una convocatoria para la Residencia de Investigación Artística “Cuencas”, una experiencia de inmersión en el ecosistema del río San Pedro, desde la cordillera hasta el mar.



Desde una perspectiva socio-ecológica, la propuesta busca posicionar el arte como una práctica territorial y colaborativa. El objetivo es vincular a artistas, comunidades e instituciones en procesos de creación que activen la memoria local para imaginar futuros sostenibles desde el sur de Chile.

La residencia se realizará del 23 al 29 de septiembre de 2025. Cuatro artistas visuales y creadores de disciplinas afines serán seleccionados para participar en un viaje de investigación curado por Ignacio Szmulewicz y el equipo de la Galería Barrios Bajos. Durante siete días, los participantes explorarán la cuenca del río San Pedro, visitando archivos, museos y centros culturales para profundizar en la relación entre el arte contemporáneo y el territorio.

Esta inmersión permitirá a los artistas reflexionar sobre nuevas formas de existencia más creativas y sostenibles, promoviendo el diálogo y el encuentro comunitario a través de su trabajo.

Fechas clave para postular:

• Plazo de postulación: Hasta el 7 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas.

• Publicación de resultados: 12 de septiembre de 2025.

• Residencia artística: 23 al 29 de septiembre de 2025.

• Actividades de exposición y mediación: 3 al 9 de noviembre de 2025.



Para más información sobre la convocatoria y el proceso de postulación, visita el sitio web oficial de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Ríos.



Foto portada por diariosostenible.cl.

Gracias.