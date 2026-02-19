Obra “Réplicas” proyecta itinerancia por la Región de Los Ríos tras éxito en Valdivia

El montaje de teatro comunitario que revive el terremoto de 1960 planea recorrer diversas comunas durante 2026 para difundir la memoria histórica regional

Obra “Réplicas” proyecta itinerancia por la Región de Los Ríos tras éxito en Valdivia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras el impactante estreno a sala llena en el Teatro Regional Cervantes, la obra “Réplicas: 9 historias del gran terremoto” se prepara para una nueva etapa. Esta propuesta de teatro comunitario, protagonizada por sobrevivientes de la catástrofe de 1960, busca ahora expandir su alcance mediante una itinerancia que recorrerá distintos puntos de la Región de Los Ríos.

Colaboración y co-creación

El montaje es resultado de un proceso de co-creación iniciado por vecinos de la población El Laurel, agrupados en el colectivo Memoria 21. En escena, los propios protagonistas relatan vivencias íntimas del cataclismo, transformando el teatro en un puente intergeneracional. Debido a que las entradas para el estreno se agotaron rápidamente, la organización ya gestiona nuevas presentaciones en diversas comunas.

La directora de la obra, Eugenia Fernández, destacó que este proyecto funciona como un acto de memoria viva. Para la profesional, el hecho de ver a los sobrevivientes recuperar su voz sobre el escenario es conmovedor, por lo que el objetivo actual es llevar esta experiencia a nuevos escenarios para conectar con audiencias que no pudieron asistir a la primera función.

Desde el elenco, la actriz Sandra Chacón manifestó su entusiasmo por continuar con las funciones, destacando la felicidad de compartir su papel con la comunidad. Por su parte, Alberto Ampuero, presidente de la Junta de Vecinos N°21 y actor, subrayó la adrenalina vivida en el estreno y la necesidad de generar nuevas oportunidades para el público que quedó fuera del recinto.

Juan Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos, confirmó que la gestión actual busca relevar el teatro comunitario en los barrios de la región. Según explicó, se espera que el montaje inicie una segunda etapa de circulación por distintas tablas de Los Ríos, consolidando un proceso de formación y creación artística multidisciplinar que incluye música original e investigación.

El seremi de las Culturas, Oscar Mendoza, valoró la democratización de las artes escénicas que representa este ensamble de historias de vida. La obra cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el respaldo de diversas instituciones locales interesadas en el fortalecimiento de la identidad regional.

Exposición fotográfica

Como actividad complementaria el hall del Teatro Regional Cervantes mantiene abierta una exposición fotográfica de Eduardo Asenjo y Daniel Navarrete. La muestra, compuesta por 15 retratos del elenco en blanco y negro, establece un diálogo visual entre los relatos de 1960 y la Valdivia de 2026. Esta exhibición permanecerá disponible para el público hasta el próximo 2 de marzo.

Fuente: G5noticias.cl.
Imágenes: Teatroregionalcervantes.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Con función gratuita: Estrenan en Valdivia inédita propuesta teatral comunitaria sobre el gran terremoto de 1960

Hace 2 semanas
El Ciudadano

La banda Incendio Intencional representará a Los Ríos en Rockódromo 2025 tras ganar el Festival Ríos de Música

Hace 4 meses
El Ciudadano

Free Community Theater Debuts in Valdivia, Showcasing Untold Stories of the 1960 Earthquake

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Un museo para tocar: "Klee, la magia del color" invita a niños y jóvenes a crear arte en Valdivia

Hace 3 semanas
El Ciudadano

"Los Ríos Territorio Visual": Seremi de Las Culturas invita a explorar el territorio a través de las artes de la visualidad

Hace 3 meses
El Ciudadano

Libro "El gran terremoto en 100 historias" es una de las novedades editoriales de la Región de Los Ríos para 2026

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jesucristo Superestrella Panguipulli 2026: Gran estreno de teatro comunitario en Los Ríos

Hace 1 mes
El Ciudadano

Lanco despide el año con un gran Concierto de Navidad de la Agrupación ViValdivia

Hace 2 meses
El Ciudadano

En Valdivia se presenta “Nidificar Lejos”, montaje de danza contemporánea sobre migración, con participación de elenco ciudadano

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano