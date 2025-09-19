Orión Lion estrena «Piano Legacy», un íntimo viaje musical a través de los paisajes de Chile

El músico nacional Orión Lion presenta su álbum «Piano Legacy», trabajo personal y emotivo que marca su debut como solista de piano. Tras una exitosa carrera con quince discos como director de orquestas y líder de ensambles, el artista vuelve a sus raíces con una propuesta que conecta directamente con el oyente, explorando diversos paisajes sonoros de Chile desde su particular visión de la música como agente de cambio social.



Ganador del prestigioso Premio Luis Advis en Composición y egresado de Berklee College of Music, Lion grabó este disco en la Universidad Católica de Chile, en un íntimo proceso creativo. «Piano Legacy» nos invita a un viaje musical que recorre desde el desierto de Atacama y el valle de Elqui hasta la frialdad de Tierra del Fuego, pasando por San Antonio y Valdivia. Cada composición original busca celebrar valores como la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Un sueño de infancia hecho realidad

El álbum es la materialización de un sueño personal y un homenaje a la infancia. «A los seis años imaginaba grabar un álbum de piano con obras de Chopin o Mozart, y hoy ese sueño se concreta con mis propias composiciones», explica el músico. El título del disco, “Piano Legacy”, refleja la convicción del artista de que el legado más importante es el que nace de la familia y de atreverse a soñar.

El músico ya tiene planes de llevar su álbum a los escenarios. Durante el verano de 2026, Orión Lion presentará parte de su repertorio en diversas ciudades del país, con la intención de compartir su música y su mensaje en distintos escenarios nacionales.

Puedes escuchar «Piano Legacy» desde este link.



Fuente: Musicachilena.cl.

Imágenes: Orionlionmusic.com.

Gracias.