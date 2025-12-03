“Otro Juego” en Valparaíso: Pedro Lomboy TOMBO expone geometría y caos en La Compañía

16 obras inéditas, entre pintura y escultura, resultado de un proceso de trabajo que invita al público a atravesar las apariencias y ver lo que está escondido

Autor: El Ciudadano
El artista chileno TOMBO (Pedro Lomboy) presenta su nueva muestra individual, «Otro Juego», en la Sala Al Cubo del Espacio La Compañía en Valparaíso. La exposición, inspirada en la invitación del maestro Roberto Matta de «atravesar las apariencias», presenta 16 obras inéditas entre pintura y escultura que exploran la geometría, el color y el movimiento caótico del cosmos.

La muestra, que puede visitarse desde el hasta el 31 de diciembre de 2025, invita al público de todas las edades a «jugar a interpretar» las composiciones de un artista que ha transitado desde el graffiti y el muralismo hasta la abstracción minimalista.

Según el texto curatorial de Begoña Ugalde, la exposición es la respuesta de Pedro Lomboy al llamado de Matta de emanciparse de las ideas preconcebidas de lo real.

Radicado en Valparaíso desde 1996, TOMBO (Osorno, 1977) se formó como arquitecto y artista. Su lenguaje artístico se ha expandido sin perder la curiosidad por las posibilidades de la geometría y la potencia expresiva de los colores. En sus obras, el artista construye espacialidades abstractas mediante la superposición y negación de forma y color, invitando al público a ver lo que está escondido.

La trayectoria de TOMBO es de alcance mundial, con exposiciones en la Bienal Ch.ACO (Santiago), Galería Neurotitán (Berlín) y Le Wonder Ateliers (París), consolidando su obra en países de Sudamérica, Europa y Norte América.

Espacio La Compañía: un nuevo eje cultural

La muestra se realiza en el Espacio La Compañía, un lugar pionero en la resignificación del patrimonio. Ubicado en el Barrio Almendral de Valparaíso, el inmueble funcionó como centro de formación jesuita hasta 2021 y hoy alberga una comunidad creativa comprometida con la cultura y la sostenibilidad.

Coordenadas

«Otro Juego», exposición de TOMBO (Pedro Lomboy).
Abierta hasta el 31 de diciembre 2025.
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Sábados y domingos según coordinación.
Galería Al Cubo, Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 409, Valparaíso.
Entrada liberada.

Fuente: Valparaisocreativo.cl.
