Pascuala Ilabaca y SdC Big Band presentan «El Secreto de los Arbustos» en el Teatro Municipal de Viña del Mar

El 2026 comienza con un hito imperdible para la música nacional: la presentación en vivo de «El Secreto de los Arbustos». El proyecto, que une el talento de la destacada cantautora Pascuala Ilabaca con la potencia de la SdC Big Band, se tomará el escenario del Teatro Municipal de Viña del Mar el próximo domingo 11 de enero a las 20:00 horas.

La entrada es liberada, requiriendo únicamente una inscripción previa para asegurar el acceso a este encuentro sonoro que ya se perfila como uno de los eventos culturales del año en la Ciudad Jardín.

Un álbum de expansión musical y colaboración

Tras un exitoso paso por teatros y espacios educativos, la propuesta regresa para compartir la profundidad emocional de su álbum homónimo, estrenado en noviembre pasado. El disco es fruto de la invitación de Rodrigo Quiroz Encina (contrabajista y productor) y José Moraga (director de SdC Big Band), quienes buscaron explorar nuevos lenguajes junto a Ilabaca.

Para la cantautora, este trabajo es el reflejo de una transformación personal:

“Este disco habla mucho de lo que estaba viviendo ese verano… una temporada de adrenalina y revolución interna que se tradujo muy bien en la poesía y sonoridad de la orquesta. Mi motivación fue traer ritmos y melodías ajenas al jazz y fusionarlas con el color de la Big Band”, explica Pascuala Ilabaca.

Fusión de jazz, poesía y ritmos latinoamericanos

«El Secreto de los Arbustos» no es un disco de jazz tradicional. Es una obra que integra elementos rítmicos y poéticos que caracterizan la trayectoria de Ilabaca, invitando al oyente a una observación atenta de la realidad y las emociones cotidianas.

El proceso de composición fue un trabajo de «joyería» musical realizado en paralelo entre José Moraga y Pascuala. Ambos autores crearon piezas por separado para luego entrelazarlas con la orquesta. Este trabajo permitió resguardar la identidad de cada compositor y dar cohesión al conjunto.

También se cuidó que la identidad de la cantautora no se perdiera ante la potencia de la Big Band. El resultado son once composiciones que cruzan distintos lenguajes y que se articulan como una búsqueda colectiva, sensible y arriesgada.

«El Secreto de los Arbustos» podrá escucharse íntegramente en vivo en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en un concierto que invita a conocer la riqueza musical de esta colaboración y su propuesta que combina jazz, poesía, exploración sonora y una interpretación expresiva de gran nivel.

• Las entradas pueden reservarse a través del sitio web del Teatro.

• Escucha «El Secreto de los Arbustos» aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.