Por primera vez Palestina estará presente en Feria Ch.ACO

Entre el 26 y el 29 de marzo de 2026, la feria internacional de arte contemporáneo Ch.ACO contará por primera vez con una propuesta artística centrada en Palestina.

La iniciativa será presentada por Espacio MNWAL, centro cultural independiente surgido desde la diáspora palestina en Chile, que reunirá a un grupo de artistas cuyas obras abordan la memoria, el duelo, la ruina y la resistencia frente a las catástrofes políticas de nuestro tiempo.

La propuesta curatorial de MNWAL se articula en un espacio de 25 metros cuadrados, utilizando distintos lenguajes del arte contemporáneo —performance, pintura, textil, escultura, fotografía e ilustración— para reflexionar sobre el genocidio palestino en curso y su resonancia con otros crímenes de guerra actuales.

Desde hace 16 años, la feria Ch.ACO se ha consolidado como uno de los principales encuentros del arte contemporáneo en Chile, conectando galerías, artistas, instituciones y públicos. En su 16ª edición, más de 50 expositores provenientes de 11 países se reunirán en la comuna de Vitacura.

En este contexto, la presencia de MNWAL irrumpe en la feria con una propuesta que desplaza los límites de lo expositivo, situando a Palestina como una urgencia ética dentro del arte contemporáneo.

«Espacio MNWAL se define como un centro de encuentro palestino que trabaja desde el barrio Patronato, en Santiago. Desde allí impulsa exposiciones, residencias y programas culturales orientados a conectar artistas, curadores y comunidades en torno al pensamiento crítico y las prácticas contemporáneas vinculadas a Palestina», señalaron las y los gestores de esta iniciativa.

Algunos de los artistas participantes

Entre los artistas presentes en la muestra se encuentra Catalina Zarzar (Santiago, 1992), magíster en Artes Visuales por la Universidad de Chile y licenciada en Artes Visuales con especialidad en escultura por la Universidad Finis Terrae. Su obra explora la relación entre imagen y materialidad, así como la dimensión simbólica de los objetos cotidianos, estableciendo vínculos con su herencia palestina y con la memoria inscrita en los espacios domésticos.

También participa el pintor Jorge Tacla (Santiago, 1958), radicado en Nueva York, cuya obra ha abordado durante más de tres décadas las ruinas y devastaciones de la historia contemporánea. A partir de imágenes de edificios destruidos y espacios públicos arrasados, su pintura transforma la arquitectura devastada en una metáfora de los sistemas sociales que colapsan bajo la violencia política.

Por su parte, la artista Janet Toro (Osorno, 1963) ha desarrollado una extensa trayectoria en performance, instalación y acción corporal. Su trabajo explora la vulnerabilidad del cuerpo frente a las estructuras de poder, proponiendo gestos que interpelan la experiencia humana desde la memoria, la resistencia y la intimidad.

El listado de todos los artistas participantes es el siguiente:

Alejandro Feres

Arpilleras de Chiloé

Catalina Zarzar

Claudia Gutiérrez

Janet Toro

Jorge Tacla

María Gabler

Marian Gidi

Mila Belén

Makarena Ceballos y María Jesús de Val

Agustín Cuevas

El Ciudadano