Pre-estreno gratuito: “Cuerpo Celeste” (2025) de Nayra Ilic se proyecta en Centro Arte Alameda como parte de EULAC Cinema Nights

La película de Nayra Ilic ha sido reconocida por su mirada íntima y sensible, combinando una puesta en escena contemplativa con una profunda reflexión sobre la memoria y el fin de una época. Cuerpo Celeste es, a la vez, un retrato generacional y una exploración poética del paisaje chileno, donde el desierto se convierte en un espejo de la transformación interior de sus personajes.

Pre-estreno gratuito: “Cuerpo Celeste” (2025) de Nayra Ilic se proyecta en Centro Arte Alameda como parte de EULAC Cinema Nights
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

Como parte de EULAC Cinema Nights, este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas en Centro Arte Alameda – Sala CEINA, se realizará una función gratuita de la película chilena Cuerpo Celeste (2025), dirigida por Nayra Ilic, una coproducción entre la compañía chilena Planta y la productora italiana Disparte, que ha recorrido destacados festivales internacionales como Tribeca Film Festival y SANFIC.

La historia transcurre en Chile, verano de 1990. Mientras la dictadura llega a su fin. Celeste, de 15 años, pasa las vacaciones con su familia en una playa junto al desierto de Atacama, cuando un evento fractura su adolescencia y hunde a su madre en una crisis. Meses más tarde, bajo la promesa de un eclipse solar, regresa a ese lugar, pero ya nada es lo mismo. En un país que cambia, ella deberá encontrar su propio camino.

La película de Nayra Ilic ha sido reconocida por su mirada íntima y sensible, combinando una puesta en escena contemplativa con una profunda reflexión sobre la memoria y el fin de una época. Cuerpo Celeste es, a la vez, un retrato generacional y una exploración poética del paisaje chileno, donde el desierto se convierte en un espejo de la transformación interior de sus personajes.

Nayra Ilic García (1977, Chile) es directora, guionista, productor y actriz chilena, magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile. Ha dirigido cortometrajes  de ficción y documental premiados en festivales como FICValdivia  y SANFIC. Su largometraje Metro Cuadrado (2011) fue estrenado en New visions New Films de Palm Spring IFFl y se presentó en diversos festivales tales como Festival de Cine de Río, Festival de Cine de Mar del Plata y el Eye Film Institute de Amsterdam, entre otros.

EULAC Cinema Nights es una iniciativa internacional impulsada por la Fundación EU-LAC, el Programa Europa Creativa y diversas instituciones culturales, que busca fortalecer la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe a través del cine. Su objetivo es difundir películas que dialoguen en torno a temas como la juventud, los derechos humanos, el género, la diversidad y la memoria histórica, fomentando el intercambio cultural y el pensamiento crítico.

Esta proyección especial de pre-estreno será gratuita. No te pierdas esta oportunidad de ver en pantalla grande, en Centro Arte Alameda, una de las películas chilenas más prometedoras del año.

Entrada gratuita con reserva de tickets previa a través de PASSLINE

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Ciclo Director de Primavera: Centro Arte Alameda exhibirá 13 películas del cineasta francés Éric Rohmer

Hace 2 meses
Absalón Opazo

¡Caigan las rosas blancas!: Centro Arte Alameda Hosts Free Screening and Post-Screening Q&A with Argentine Director Albertina Carri

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

"¡Caigan las rosas blancas!": Centro Arte Alameda invita a función gratuita y conversatorio con cineasta argentina Albertina Carri

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Santiago International Documentary Festival Unveils 2025 Lineup Featuring The Best of Real Cinema

Hace 1 semana
Absalón Opazo

ESPANORAMAS Spanish Film Showcase Brings 2025 Goya Winners to Chile and Honors Marisa Paredes

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Dibujona 2025: Antofagasta celebra el arte de la ilustración y la narrativa gráfica con Festival gratuito

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Festival Escena Movida 2025 en Arica: creatividad, talleres y espectáculos iberoamericanos gratis para toda la comunidad regional

Hace 6 días
Absalón Opazo

Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llega por primera vez a Chile

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Centro Arte Alameda será una de las sedes del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Chile

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano